Tre styk: Sjældent syn på himlen i Danmark

Ikke en, ikke to, men hele tre regnbuer på samme tid.

Det var, hvad en borger opdagede ved Dråby Strand i Ebeltoft tirsdag.

Og det er ikke hverdagskost på den danske himmel. For mens en dobbelt regnbue kan spottes af og til, så er en tredobbelt regnbue noget mere sjælden.

Det skriver DMI på det sociale medie X (tidligere Twitter, red.).

En, to, tre

Til Ekstra Bladet siger Kristian Pagh Nielsen, der er fysiker og meteorolog ved DMI, at det er ganske almindeligt, at to regnbuer kan ses samtidig.

- Den ene opstår, fordi der er lys, der bliver brudt igennem en regndråbe, og så bliver det reflekteret på bagsiden og kommer ud igen, fortæller han og fortsætter:

- I den anden regnbue, som typisk ligger parallelt uden om den første, der er lyset reflekteret to gange inde i regndråben.

Den tredobbelte regnbue er derimod ikke så almindelig.

Sjældent i Danmark

Især i Danmark er den sjælden, fordi det næsten altid blæser, fortæller meteorologen.

- Det her en refleksionsregnbue, så det er simpelthen regnbuen, der bliver reflekteret. Den skal reflekteres fra havoverfladen, forklarer han og tilføjer, at den også kan ses over en sø eller andre vandoverflader.

Derfor ser man oftere en tredobbelt regnbue i for eksempel bjerglandskaber, hvor det blæser mindre.

- I Danmark er både vores søer og vores have urolige, og det, man så i går, var, at vindhastigheden ved Dråby Strand var helt nede på en meter i sekundet, og det er jo næsten vindstille. Og så kan du få en spejling fra havet, forklarer Kristian Pagh Nielsen.