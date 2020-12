Tre timers ventetid til lyntest

Tre timer.

Så længe skal du lige nu stå i kø for at få foretaget en lyntest i Hvidovre.

Det skriver Falck på deres hjemmeside.

Da de nye lyntestcentre åbnede i går, var der også lang kø, og det ser ud til, at danskerne også kommer til at vente længe på at blive lyntestet for coronavirus i dag.

207 personer blev testet positive i massetest hos Falck

Artiklen fortsætter under billedet ...

Så lang var køen ved det nye lyntestcenter i Hvidovre i går. Privatfoto

Varierende ventetider

I Herning melder Falck lige nu om 30 minutters kø til at blive lyntestet.

Hvis du vil testes i Aarhus, skal du vente i fire timer.

Hvis du derimod skal testes i Ringsted, skal du forvente to timers ventetid.

De forventede ventetider er et skøn, og de kan ændre sig med kort varsel.

Der er indsat mere personale på testcentrene, oplyser Falck til Ekstra Bladet, men de forventer fortsat, at der kommer tryk på testcentrene.