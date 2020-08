Tre ud af fire smittede i Aarhus i sidste uge er fra Somalia

I Aarhus Kommune ser der ud til at være en smittekæde i somaliske kredse.

I hvert fald er 61 af sidste uges i alt 78 nye tilfælde med coronasmitte blevet konstateret blandt personer med somalisk herkomst.

Der er tale om ophobning inden for familier i flere forskellige boligområder. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Nu prøver Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, at afdække, om der er fælles begivenheder, der kan koble tilfældene sammen.

Styrelsen er i dialog med Aarhus Kommune og Region Midtjylland med henblik på inddæmning af udbruddet.

Det sker ved intensiveret testning blandt andet ved brug af mobile enheder og tilbud om testning af personale i hjemme- og ældrepleje.

Allerede tirsdag kunne borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), fortælle, at en stor del af de seneste smittetilfælde - omtrent halvdelen - er konstateret blandt personer med somalisk baggrund.

Løsningen skal derfor også især målrettes somaliere.

- Vi kommer til at målrette kommunikationen til dem specifikt, både gennem boligforeningerne og gennem institutioner i områder, hvor der er en høj koncentration af folk med somalisk baggrund, sagde Jacob Bundsgaard.

Aarhus Kommune er ikke den eneste kommune, der har oplevet en spredning af coronasmitte.

I sidste uge har 68 af landets i alt 98 kommuner haft nye tilfælde. Det er 14 kommuner mere end ugen før.

Spredningen har været med til at fordoble det samlede antal tilfælde i hele landet til 494 i sidste uge fra 247 tilfælde ugen før.

Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef ved seruminstituttet, kalder fordoblingen på en uge bekymrende.

- Vi er nu på et niveau, der svarer til begyndelse af maj, og denne udvikling må ikke fortsætte.

- Det er til gengæld positivt, at vi har så stor en testkapacitet. Det er afgørende for hurtigt at kunne begrænse smitten ved større udbrud, siger Tyra Grove Krause.

I sidste uge blev der i hele landet testet mere end 134.000 prøver. Det er det højeste antal under hele udbruddet.