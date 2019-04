Tre ulykker: Ikea advarer om puslebord

Ikea understreger vigtigheden af at montere sikkerhedsbeslag på kommode, der også kan fungere som puslebord

I tre tilfælde har kunder henvendt sig til Ikea og fortalt, at deres barn er faldet ned ad puslebordet med navnet SUNDVIK. Det får nu møbelgiganten til at opfordre kunder til at sikre møblet.

Det oplyser Ikea Danmark i en pressemeddelelse.

Møblet er en kommode, som også kan bruges om puslebord, og i de tre tilfælde, hvor et barn er faldet ned, har den del, der kan klappes op og ned, løsnet sig, så barnet er faldet ned.

I alle tilfældene er sikkerhedsbeslagene til møblet ikke blevet brugt, som man er vejledt til i instruktionerne.

Ifølge Ikea er hensigten med møblet, at man først bruger møblet som puslebord til småbørn, og at man derefter kan bruge det som opbevaringsmøbel. Det er dog Ikeas opfattelse, at folk dagligt klapper pusledelen op og ned og ikke bruger sikkerhedsbeslagene, som det er beskrevet i instruktionerne.

Puslebordet findes både i hvid og gråbrun. Ifølge Ikea er det ikke meningen, man løbende skal klappe bordet op og ned. Foto: Ikea

- Sikre produkter har altid førsteprioritet i IKEA, og vi er meget kede af at høre om hændelserne, men taknemmelige for, at børnene, så vidt vi ved, har det godt. IKEA har nu gennemført sikkerhedsforanstaltninger og vil forbedre produktkommunikation yderligere, siger Emelie Knoester, Children’s Business Area Manager, IKEA of Sweden, i pressemeddelelsen.

Ikea beder nu alle, der har et SUNDVIK-puslebord om at sikre, at det er samlet korrekt. Hvis man ikke kan finde eller har mistet sikkerhedsbeslagene, kan man kontakte Ikea og få tilsendt nye, oplyser de.

Ikea oplyser samtidig, at man er af den opfattelse, at produktet er sikkert, hvis man bruger det som beskrevet i instruktionerne.