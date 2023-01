Treårig død: Blev fejlbehandlet på grund af misforståelse

En treårig dreng med syrisk baggrund blev i 2019 indlagt på et hospital i Odense.

Drengen havde leukæmi og havde altså brug for kræftbehandling for at overleve. Men de danske læger troede blot, at han havde forstoppelse, og han blev derfor behandlet med afføringsmidlet Movicol.

Fire timer senere mistede den treårige dreng livet.

Processen får nu kritik af Styrelsen for Patientklager, og to læger kritiseres direkte for ikke at have anvendt en tolk.

Det fremgår af Radio4-podcasten 'Den døde pige i lægehuset'.

Misforstod hinanden

Den treårige drengs forældre er syriske flygtninge, og det fremgår af afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager, at lægerne og forældrene havde svært ved at forstå hinanden.

Annonce:

- Forældrene talte i munden på hinanden, og der var både problemer med, at de havde svært ved at forstå mine spørgsmål, og jeg havde svært ved at forstå dem. Jeg fik derfor mest information fra drengen selv, da han talte bedst dansk, skriver lægen i et svar til Styrelsen for Patientklager.

Lægerne på hospitalet i Odense valgte ikke at anvende en tolk, selv om tolkehjælp kan være et 'spørgsmål om liv eller død'.

Det siger Christian Wejhse, professor i tværkulturel medicin på Aarhus Universitet og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- Vi er som læger meget påvirkelige af den information, vi bliver præsenteret for, og hvis de involverede læger tidligere havde forstået, hvor bekymrede forældrene var, og hvor sygt de så deres barn være, så kunne man godt tro, at det kunne have ændret på forløbet, siger Christian Wejse til Radio4.

Annonce:

Vidste det ikke

Drengens forældre havde ni gange på otte dage forsøgt at få den rette behandling til deres kræftsyge søn i det danske sundhedsvæsen, men uden held. Drengen kunne ikke spise noget i flere dage, og han havde svært ved at stå på sine ben.

Alligevel havde de svært ved at få drengen undersøgt ordentligt.

'Vi fik efterfølgende at vide, at vi var kommet alt for sent. Dette var helt ubærligt at få at vide i en situation, hvor vi jo i så mange dage forgæves havde forsøgt at få hjælp til vores søn. Jeg havde endda to dage tidligere været på afdelingen for at få dem til at hjælpe, da hverken læge eller vagtlæger ville undersøge (deres søn, red.),' skriver familien i klagen.

Ifølge den sagkyndige, der har vurderet sagen, burde lægen 'have forstået, at familien var utrygge' ved deres søns tilstand, og lægen skulle derfor 'eventuelt have aftalt en opfølgende tid med tolk'.

Annonce:

Radio4 har været i kontakt med den treåriges praktiserende læge, der ikke ønsker at udtale sig om forløbet og den kritik, som styrelsen har rejst af både hende og vagtlægen.