Treårig med uhelbredelig kræft får stor drøm opfyldt

Lana Nixon fra Sunderland er diagnosticeret med en aggressiv form for kræft i hjernen. Som toårig fik hendes forældre beskeden om, at hun ikke kan helbredes

For mindre end en måned siden fik Lanas forældre, Gemma Haswell og Andrew Nixon, den forfærdelige besked om, at deres datter ikke kan kureres for den kræft, hun har i hjernen.

Hurtigt besluttede parret sig for at sige deres respektive jobs op for at tilbringe mest mulig tid sammen med deres treårige datter og give hende en masser minder.

Et af de minder, som Lana nu har, er at tage med sin 16-årige søster Neve til prom (afgangsfest, red.) på søsterens skole. En oplevelse, hun formentlig ikke selv får.

Det skriver flere britiske medier heriblandt The Sun og Chronicle Live.

Lana sammen med sin søster Neve, kort inden de tog afsted til afgangsfest på Neves skole. Privatfoto

- Det var en meget emotionel oplevelse for os som familie og især for Lana, der fik lov at være en del af sin søsters særlige dag, fortæller Gemma til Chronicle Live.

Lana fik lov at køre med sin søster i en limousine og føle sig som en prinsesse, fortæller Gemma videre.

- Det var meget følelsesladet at se Lana se så godt ud i den fine kjole efter måneder i hospitalstøj og pyjamas.

Sheb Ahktar, der er direktør i virksomheden Autograph Prestige, der udlejer luksusbiler med tilhørende chauffør, kørte søstrene til festen i sin Rolls Royce. Han var også rørt af oplevelsen og ville gerne hjælpe familien, det han kunne, efter at have mødt Lana.

- Lana var så glad på dagen, smilede og opførte sig som en hver anden treårig. Det er så hjerteskærende. Jeg kan ikke forestille mig, hvad familien går igennem, og jeg vil bare gerne hjælpe, det jeg kan, siger han.

Den seneste tid har ikke været nem for Lana, hendes forældre og tre søskende, hvor de bare har kunnet se til, at deres elskede datter og lillesøster har kæmpet mod kræftsygdommen.

De seneste otte måneder har været hårde for Lana, der har været sengeliggende og forbundet til diverse maskiner. Privatfoto

På denne tid sidste år var Lana en almindelig, glad toårig uden bekymringer. Men i slutningen af september 2018 begyndte hun at blive syg flere gange om ugen.

Over de efterfølgende seks besøg på hospitalet kæmpede Lanas forældre for at få en diagnose, mens lægerne forsøgte at spise dem af med, at der virkelig var tale om omgangssyge.

Mandag 5. november 2018 fik Lana sin diagnose hos deres læge.

Selvom det lykkedes kirurgerne at fjerne det meste af tumoren, så fik familien endnu et chok et par uger efter, da de fik af vide, at chancen for at tumoren vendte tilbage var meget stor.

Efter operationen kastede Lana ofte blod op, fik voldsomme næseblødninger og hendes mund 'faldt' ned. Familien tilbragte meget af tiden i isolation. Privatfoto

4. juli viste en ny scanning, at tumoren indtil videre reagerer på behandlingen, men Lana skal stadig gennem en lang genoptræning, før hun kan gå igen.

Hvor længe behandlingen virker, er der ingen, der kan sige noget endeligt om, men indtil da vil Lanas forældre blive ved med at give deres datter uforglemmelige oplevelser.