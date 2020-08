Treårig slynget op i luften af drage

Begejstret jubel udviklede sig hurtigt til rædsel under en dragefestival ved byen Hsinchu i Taiwan søndag.

Her var mange mennesker samlet for at følge opsendelsen af de store drager, da situationen udviklede sig yderst dramatisk.

Da man sendte en kæmpe drage med en lang orange hale i vejret, fulgte en treårig pige nemlig pludselig med dragen op i luften, hvor hun sammen med halen blev kastet rundt af vinden.

I mere end 30 sekunder blev pigen kastet rundt i luften, indtil det lykkedes arrangørerne at få pigen ned på jorden igen, hvor hun blev grebet af tililende tilskuere.

Dragens hale havde tilsyneladende fået viklet sig rundt om den lille piges mave i den kraftige vind, men heldigvis forblev pigen viklet ind, indtil hun igen var nede på jorden.

Festival afblæst

Ifølge Taiwan News skulle dragen have haft slik med op i luften, som kunne blive spredt i området, så børnene kunne gå på jagt efter det. Normalt ville børn blive holdt på afstand af dragen, indtil den var i luften, men man blev tilsyneladende overrasket over den pludselige kraftige vind, som blev målt til op mod 17 meter i sekunder.

Den treårige pige fik kun overfladiske skrammer i ansigtet og på halsen, men hun blev sammen med sin mor kørt på hospitalet efter hændelsen.

Resten af festivalen blev straks afblæst efter oplevelsen, og byens borgmester sendte efterfølgende en formel undskyldning på Facebook.

- Bystyret sender sine dybeste undskyldninger til pigen og til offentligheden, lød det fra borgmester Lin Chih-chien, der samtidig oplyste, at myndighederne har iværksat en undersøgelse af hændelsesforløbet for at undgå tilsvarende uheld i fremtiden.