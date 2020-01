Treårige Muhammad er nu det yngste medlem af Mensa UK

Muhammad Haryz Nadzim scorede 142 i IQ-test, og nu er han blevet inviteret til at blive medlem af Mensa i England

Det yngste medlem nogensinde af verdens ældste afdeling af Mensa, Mensa UK, er treårige Muhammad Haryz Nadzim.

Den lille dreng, der kommer fra Malaysia og bor med sin familie i Storbritannien, blev inviteret til at blive medlem af UK-afdelingen af den internationale forening for intelligente mennesker, efter et møde med en psykolog, hvor han scorede 142 i Stanford-Binet IQ-testen.

Det oplyser Mensa ifølge CNN.

- Tillykke til Haryz med hans invitation til at blive medlem af Mensa. Han er åbenlyst en meget klog ung mand, og vi er glade for at kunne tage imod ham i Mensa, siger John Stevenage, chef i det britiske Mensa, til CNN.

Meget typisk treårig

Ifølge Mensa-afdelingens egen hjemmeside kræver en invitation til IQ-foreningen, at man i en IQ-test havner blandt de bedste to procent. Er der tale om børn under ti år, skal IQ-testen dog følges med en evaluering fra en psykolog.

Muhammad Haryz Nadzims mor, Nur Anira Asyikin, der arbejder som ingeniør i Durham i England, fortæller, at familien altid har vidst, at han var et helt specielt barn. Men selvom hun ofte omtaler ham sin sin lille 'brain box', er han ifølge sin mor helt normal på alle andre områder end lige det med intelligensen.

- Han er en meget typisk treårig. Han elsker at male og læse bøger, faktisk alt kreativt. Han elsker især at lege med Lego og modellervoks, siger Nur Anira Asyikin til CNN, og tilføjer, at hendes søn også er rigtig glad at synge.

- Vi er så stolte af Haryz. Han er ikke bare akademisk dygtig, han er også ligesom andre børn, der elsker at lege og vokse op. Vi ved, at han kommer til at give så meget tilbage til samfundet i fremtiden, siger den stolte mor.