Treårige Rebecca skulle rejse alene til Danmark: Så trådte gymnasieklasse til

Som bare treårig kan Rebecca prale af at have fløjet 8000 kilometer alene fra Ghana til Danmark.

Det var hun nødt til, hvis hun ville ud af det afrikanske land og hjem til sin familie, efter at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i midten af marts.

Rebecca var med sin mor i Ghana på sin første udlandstur, da statsminister Mette Frederiksen (S) 12. marts på et pressemøde fortalte om situationens alvor.

De danske grænser ville lukke, og danskere i udlandet blev opfordret til at rejse hjem.

Men da Rebeccas mor skulle færdiggøre sit drømmestudie i Ghana og derfor ikke kunne rejse med hjem, og Rebeccas familie i Danmark ikke kunne få visum til at rejse ned og hente hende hjem, måtte hun på et fly selv.

Lige indtil en gymnasieklasse fra Marselisborg Gymnasium i Aarhus, der var på studietur i Ghana, sprang til og lovede at passe på Rebecca.

Lærer var betænkelig

Det fortæller gymnasielærer Per Fløng til Ekstra Bladet.

- Vi er på studietur i den nordlige del af Ghana, hvor vi har en venskabsskole, da vi får besked på at afbryde studieturen og komme hjem til Danmark. Kort tid efter ringer den danske ambassadør i Ghana til mig og spørger, om vi kan hjælpe med at fragte en lille pige med hjem til Danmark.

- Det er utrygt at have hende i Ghana, hvis landet lukket ned, får jeg at vide. Og når en ambassadør spørger om hjælp, siger man selvfølgelig ja, fortæller han.

Gymnasieklassen fotograferet med Rebecca inden afrejse. Per Fløng ses helt til venstre i billedet. Privatfoto

Dagen efter mødtes gymnasieklassen med Rebecca og hendes mor på et hotel i byen Accra, så de kunne lære hinanden at kende inden afrejse samme aften.

- Rebecca taler flydende dansk og kan godt forstå, at hun skal hjem til sin familie i Danmark. Jeg er lidt betænkelig ved, om hun vil blive meget ked af det oppe i flyet, men hun er bare sej hele vejen igennem, husker Per Fløng.

Legede med eleverne

Nogle piger i klassen melder sig hurtigt til at tage sig af lille Rebecca, og det hele går, som det skal, indtil klassen på 14 elever, læreren og Rebecca skal checke ind.

- Personalet fra KLM undrer sig jo over, hvad hun laver med os, og hvorfor hun skal rejse med nogen, hun slet ikke kender. Det ender med, at de står og diskuterer situationen i en time, hvor vi skal vise en masse detaljerede fuldmagter fra forældrene om hjemtransport, inden vi får lov til at stige ombord på flyet, fortæller gymnasielæreren.

Flyveturen til Amsterdam, hvor klassen skulle mellemlande, tog seks timer. De fem af dem sov Rebecca tungt på sit sæde mellem Per Fløng og en elev. Og i Amsterdam gik tiden med at lege med eleverne i den mennesketomme lufthavn.

- Da vi lander i Billund, er det lidt gribende at se hende blive genforenet med sin mormor. Det er meget rørende, fordi Rebecca bare galoperer hende i møde, fortæller Per Fløng.

Gensynsglæden var stor hos både mormor og Rebecca. Privatfoto

Mormor: Et mirakel

Rebeccas mormor, Kristina Marstrand, er lykkelig for at have fået sit barnebarn hjem. Hun kalder Rebeccas hjemtur for en 'mirakelhistorie'.

- Vi var meget lettede, da vi hørte, at der var nogen, der ville hjælpe hende hjem. Det er virkelig forunderligt, at folk bare stiller op og hjælper på den mest omsorgsfulde måde, selvom man ikke kender hinanden, fortæller hun.

Det var den danske ambassadør i Ghana selv, der tog i lufthavnen og købte enkeltbilletten til Rebecca.

- Det var en helt fantastisk hjælp. Jeg ville gerne selv have taget derned, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, for hverken Rebeccas far, morfar eller jeg kunne få visum.

I hjemmekarantæne

På torsdag er det to uger siden, at Rebecca kom hjem til Danmark. Siden da har hun været i karantæne med familien.

Normalt ville hun have været tilbage i sin børnehave på Østerbro, men fordi daginstitutionerne er lukket landet over, får hun lov til at hygge med sin mormor, morfar og far.

- Der er sket meget på to uger. Da Rebeccas mor tog beslutningen om at blive i Ghana, var der kun to coronarelaterede dødsfald og ingen panik at spore. Overhovedet. Det var hendes drømmerejse, og derfor valgte hun at blive. Nu er situationen jo en helt anden, understreger Kristina Marstrand.