Tredje dansker smittet med coronavirus er død

En tredje dansker, som var smittet med coronavirus, er død.

Det oplyser Region Hovedstaden.

Personen var en ældre person, som var indlagt med flere alvorlige sygdomme og smittet med coronavirus. Personen døde søndag på Herlev Hospital.

Lørdag døde en 81-årig person på Herlev Hospital, og natten til torsdag døde en 80-årig person i Nordjylland. Begge personer var smittet med coronavirus.

I alt er 5076 personer blevet testet for sygdommen i Danmark, og heraf er 864 bekræftet smittet med virussen.

På et pressemøde søndag kunne statsminister Mette Frederiksen (S) oplyse, at 28 personer var indlagt med sygdommen, hvoraf to er indlagt på intensiv afdeling.