Tredje dansker smittet med coronavirus

Coronavirus er nu også nået til Jylland.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en meddelelse til pressen.

Personen har været på konference i München, og her er personen formentlig blevet smittet.

'Vores strategi er fortsat, at vi hurtigt inddæmmer smittespredningen ved at diagnosticere sygdommen og behandle patienten under isolation. Samtidig foretager vi smitteopsporing og håndterer de personer, der har haft tæt kontakt med den smittede. De tætte kontakter taler vi med og foretager en konkret risikovurdering, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Dermed er der nu tale om tre danskere, som er smittet med coronavirus.

I pressemeddelelsen skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at sundhedspersonale fra Aarhus Universitetshospital vil være i tæt, daglig kontakt med den smittede.

'Det er vigtigt, man ringer til egen læge eller lægevagten, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i områder med udbredt transmission af COVID-19, og har fået symptomer som feber, hoste eller åndenød eller har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt eller fået påvist sygdommen og har de samme symptomer'.

Aarhus Universitetshospital vil oplyse mere om det seneste smittetilfælde på en pressebriefing lørdag morgen klokken 9.

Torsdag blev det første smittetilfælde i Danmark bekræftet. Her blev en medarbejder på TV2 testet positiv, efter at han var hjemvendt fra en skiferie i Norditalien.

Fredag stod det klart, at endnu en dansker var blevet smittet - ligeledes efter en rejse i Norditalien.

Omkring 200 personer er foreløbig blevet testet for coronavirus i Danmark, og en række er blevet sendt i hjemmekarantæne, fordi de har været i tæt kontakt med en smittet.

Det gælder blandt andet 16 medarbejdere fra TV2.