Tredje gang på måneder: USA's centralbank sænker renten igen

Som ventet sænker den amerikanske centralbank renten. Det sker for tredje gang på få måneder

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sænker sin toneangivende rente med 0,25 procentpoint til et spænd på 1,5 til 1,75 procent.

Det er blevet besluttet på et møde onsdag i centralbankens styrekomité, skriver flere medier - blandet andet nyhedsbureauet AFP.

Selv om det er tredje rentenedsættelse på bare tre måneder hos Federal Reserve, var det ventet blandt analytikere, at den amerikanske centralbanke ville sænke renten endnu en gang.

Internt hos Federal Reserve var der dog uenighed på onsdagen møde om, hvorvidt det er det rette træk at sænke renten yderligere.

Således blev rentesænkningen vedtaget med støtte fra otte ud af de ti medlemmer af bankens bestyrelse, der har stemmeret.

I forbindelse med rentenedsættelsen har den amerikanske centralbank ifølge AFP givet udtryk for, at det er mindre sandsynligt, at den toneangivende rente bliver nedsat endnu engang, når der skal tages stilling til renten i december.

Rentenedsættelsen skal ifølge analytikere ses som en reaktion på, at krisefrygten i amerikansk økonomi er steget de seneste måneder.