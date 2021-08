Tredje stik? Sådan virker vaccinerne i Danmark ifølge SSI

Danskerne kan se frem til at få et tredje stik, men hvor effektive er vaccinerne egentlig nu? SSI har gjort status

Magnus Heunicke fortalte på mandagens pressemøde, at der lige nu er en epidemi blandt de ikke-vaccinerede i Danmark, og at vi i fremtiden vil blive tilbudt et tredje stik.

Men hvor effektive er vaccinerne egentlig, og hvor godt beskyttet er vi mod alvorlig sygdom, hvis vi er vaccineret?

Statens Serum Institut har for nylig gjort status i et notat.

Her fremgår det, at de i alt har analyseret 2097 tilfælde af coronasmitte hos personer, der er fuldt vaccineret. Det har fået navnet gennembrudsinfektioner. Heraf er 693 smittet med alfa-varianten, mens 1404 har haft delta-varianten.

I alt er 90 af disse mennesker endt med at blive indlagt med coronavirus. Det svarer til fire procent af de smittede samlet set. Det får SSI til at konkludere, at vaccinen beskytter 86 procent med Pfizer og 97 procent med Moderne over for alfa-varianten. De tilsvarende tal for delta-varianten er 94 procent med Pfizer og 97 procent med Moderna.

Samtidig viser SSI's foreløbige data, at der også er høj beskyttelse mod at blive smittet i det hele taget. Over 80 hvad angår alfa-varianten over over 73 procent med delta-varianten.

Regeringen og sundhedsstyrelsen gjorde det på presssemødet klart, at for mange unge endnu ikke er blevet vaccineret.

Ingen tal for ikke-vaccinerede

SSI's konklusioner bygger på data fra 1. marts til den 3. august. Det skal dog understreges, at vi ikke har samme data for ikke-vaccinerede smittede, så vi har intet at sammenligne med på nuværende tidspunkt. Det arbejder vi på at få fra SSI.

Men tallene har fået Magnus Heunicke, Mette Frederiksen og Søren Brostrøm til at opfordre alle danskere til at blive vaccineret.

- I Danmark er det frivilligt, om man ruller ærmet op og får et stik i skulderen. Men jeg vil gerne sige meget direkte til jer, der endnu ikke er blevet vaccineret: I risikere at blive smittet, og I risikerer at give sygdom videre til et andet menneske.

- Så sørg nu for at blive vaccineret for din egen skyld og for alle andres skyld, sagde Frederiksen.

Tredje stik?

Samtidig undersøger myndighederne lige nu mulighed for at tilbyde alle danskere et tredje stik.

I sidste uge kom det frem, at man fra sundhedsmyndighedernes side regnede med snart at anbefale et tredje vaccinationsstik til personer med et meget svækket immunforsvar.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortæller på pressemødet, at det kan være kræftpatienter, der modtager kemoterapi, eller det kan være personer, der har fået foretaget en organtransplantation.

- I den her uge laver vi en retningslinje for tredje stik for særlige grupper, der har særlig lav immunrespons, siger han.

Søren Brostrøm fortæller, at man vil kigge på data fra lande, der giver et tredje stik.

Når de data er indsamlet om forventet et par måneder, vil man lave retningslinjer for det tredje stik til større dele af befolkningen.

- Vi er på forkant med det, og vi har også vacciner til det, når det bliver nødvendigt, siger han.