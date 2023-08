Trick med spøgelsesfly: Pisser på dem!

Det lyder næsten for skørt til at være sandt i disse tider, hvor belastningen af klimaet er en af verdenssamfundets store udfordringer.

Men den er god nok

Ifølge The Guardian. har Qatar Airways set deres snit til at flyve en stort set tom Boeing 777 flyver mellem Melbourne og Adelaide.

Årsagen skal findes i den australske lovgivning, der kun tillader 28 ugentlige flyvninger til de fire største lufthavne i Australien - Melbourne, Sidney, Brisbane og Perth.

Men ved at sende tomme fly til Adelaide efter deres tur til de store by, så kan Qatar Airways sende lige så mange fly til Australien, som de vil.

For der findes ingen lov om de mindre lufthavne.

Ifølge kilder som The Guardian har talt med er flyselskabets trick et bevis på, at de 'pisser på' den australske lovgiving.

Oprettede 'falsk' rute i november 2022

I november 2022 oprettede Qatar Airways endnu en non-stop rute mellem Doha og Melbourne, men man har angivet Adelaide som start- og slutdestination.

Dermed omgår de reglerne, men får muligheden for endnu en flyvning til en af de store lufthavne.

Men Qatar Airways må ikke sælge billetter på ruten mellem Adelaide og Melbourne, det betyder i praksis at størstedelen af passagererne står af i Melbourne.

Efter et hold på 6 timer i Melbourne fortsætter flyveren mod Adelaide. Og det gør man altså selvom der ingen passagerer er på flyveren.

I gennemsnit er det under 10 passagerer i flyveren, når den sætter kurs mod Adelaide.

Qatar Airways har søgt om tilladelse til flere flyvninger til de store lufthavne, men den australske regering har afvist anmodningen, da det vil gå imod nationens interesser.