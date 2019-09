Trist DMI-melding: Regn, regn og atter regn

Kraftige byger kommer til at ramme størstedelen af landet - dog slipper hovedstadsområdet

Det kan godt være, at det giver bedst mening at opholde sig hjemme på weekend-dagens sidste dag.

DMI melder om regn det meste af dagen med meget ustadigt vejt. Landet bliver brækket op i to dele, hvor Bornholm får længst tid med regn.

- Bornholm kommer til at være hårdest ramt af vekslende regn og byger. Men i Jylland kan man også hive den store paraply frem, for der kommer til at være mange lokale byger, siger Klaus Larsen fra DMI.

- Det bliver mest spændende med København. Det ser noget gråligt ud, men det virker til, at området går fri.

Svag til jævn vind det meste af landet. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 15-17 grader. Lavtrykket viser sig ligeledes mandag morgen, lyder det fra DMI.