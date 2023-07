Trist fund: 50 hvaler døde på skotsk strand

Over 50 grindehvaler er blevet fundet døde ved en strand i Skotland.

Tidligt søndag morgen blev en flok strandede grindehvaler opdaget på Traigh Mhor på den skotske ø Isle of Lewis. Herefter blev en redningsaktion sat i gang.

Det skriver Sky News.

Men da frivillige redningsfolk fra velgørenhedsorganisationen British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) nåede frem til stranden, viste det sig, at kun 15 af de mange hvaler stadig var i live.

- En af de døde hvaler så ud til at have haft en vaginal prolaps – så der er i øjeblikket mistanke om, at hele flokken strandede på grund af en fødsel, lyder en teori fra BDMLR.

Foto: Christina McAvoy/British Divers Marine Life Rescue

Måtte aflives

Efter at flere forsøg på at få de store dyr ud på dybt vand fejlede, blev det besluttet at aflive dem i stedet.

- Det er åbenlyst ikke det resultat, vi alle håbede på, fortæller en talsperson fra BDMLR.

Grindehvaler er kendt for at strande i massevis. Dyrene former stærke sociale bånd med hinanden og vil derfor ofte prøve at hjælpe en af deres artsfæller, hvis de kommer i problemer.

En undersøgelse vil blive iværksat af de skotske myndigheder for at fastlægge, hvorfor hvalerne strandede.