Trist melding efter hedebølge

Efter flere dage med landsdækkende varmebølge og decideret hedebølge fredag får temperaturen et nøk ned over weekenden.

Fredag aften har DMI nemlig afblæst sit varsel om hedebølge.

- Her de nærmeste dage ser det ikke ud til at temperaturen kommer over 28 grader. I morgen kan det dog komme i nærheden oppe i det nordjyske, fortæller DMI's vagthavende meteorolog Dan Nilsvall.

Netop 28 grader er, hvad der skal til, for at der er tale om en hedebølge - og det skal vel og mærke være mindst tre dage i træk, at den højest registrerede temperatur er over 28 grader.

Fredag blev der målt 31,1 grader i Holbæk, mens årets højeste temperatur blev målt torsdag. Her viste termometeret 32,8 grader i Ringkøbing-Skjern.

Regn på vej

Knapt så varmt bliver det i weekenden - her kommer temperaturen til at holde sig mellem 22 og 28 grader.

Og mens nogen måske vil nyde at temperaturen falder lidt, så er det nok primært landmænd og haveejere, der tager godt imod resten af DMI's prognose:

- Søndag kan vi forvente en del regnbyger over hele landet, lyder der fra DMI's vagthavende meteorolig.

Lørdag skulle dog holde nogenlunde tørt, bortset fra risiko for lokale byger i den østlige del af landet.

