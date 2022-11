Trist rekord: Stor stigning i ansøgninger om julehjælp

12.086.

Så mange økonomisk trængte familie har i år søgt om julehjælp hos Blå Kors.

Til sammenligning var der sidste år 8668 familier, der søgte om julehjælp. Det vil sige, at der er sket en stigning på 39 procent fra sidste år.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Skyldes inflation

Her skriver de ligeledes, at antallet af ansøgninger i år har været rekordhøjt, og at stigningen vurderes at skyldes den høje inflation.

'Familiernes økonomi er presset i bund, og inflationen forværrer kun den situation. Nogle familier har ikke råd til madpakker til deres børn eller springer måltider over, mens andre er stoppet med at betale af på deres gæld', siger generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre i pressemeddelelsen.

'Derfor er julehjælpen en kærkommen hjælp her og nu, så de kan give deres børn en god jul med hygge, mad og gaver', fortsætter han.

Kan ikke hjælpe alle ansøgere

Med 3400 flere ansøgninger end i 2021 er der i sagens natur kommet et større behov for støtte til initiativet.

Det fortæller Thomas Røddik Koneliussen, der er chef for kommunikation og CSR i organisationen.

'Vi kommer desværre ikke til at kunne imødekomme alle ansøgninger, men det er mit håb, at der fortsat vil komme penge til julehjælpen gennem fonde og private donationer. Alle pengene går ubeskåret til julehjælp,' udtaler han.