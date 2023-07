Trist sommerprognose: Regnen går ingen vegne

Hvis du havde håbet på, at sommeren igen ville byde på tørre dage med sol, bliver du slemt skuffet.

Det ustadige og regnfyldte vejr ser nemlig ud til at fortsætte det næste stykke tid.

Sådan lyder den nedslående konklusion i en dugfrisk månedsprognose fra DMI.

'Det ustadige sommervejr fortsætter de kommende uger med kun få tørvejrsdage indimellem samt temperaturer til den køligere side,' lyder det i prognosen, som gælder til og med 31. august.

Skyer, regn og byger

Vejrudsigten for uge 30, der starter næste uge, byder på overvejende ustadigt vejr med få tørvejrsdage. I stedet vil 'fronter med skyer, regn og byger' melde deres ankomst.

Herefter følger en opklaring med byger. Temperaturerne indbyder ikke til strandture, men vil i stedet være i den køligere ende mellem 15 og 21 grader om dagen.

'Nedbørsmængderne ser ud til at ende lidt eller stedvis noget over det normale for årstiden, svarende til mellem ca. 15 og 25 mm,' skriver DMI.

Nogenlunde ens lyder vejrudsigten for uge 31, hvor der dog bliver mulighed for lidt mere sol og varme. Skyer og regn vil dog fortsat være reglen frem for undtagelsen.

'Tørt og solrigt vejr'

Uge 32 vil vanen tro byde på ustadigt vejr, men helt skidt ser det dog ikke ud til at blive.

Nedbørsmængden forventes at ende omkring normalen for årstiden, ligesom der også gerne skulle blive plads til 'flere dage med tørt og solrigt vejr'.

Temperaturerne vil i dagtimerne ligge mellem 18 og 23 grader.

Efter uge 32 ser prognosen, der selvsagt er behæftet med en vis usikkerhed, langt bedre ud.

'Vi får formentlig flere perioder med tørt og solrigt vejr til følge. I slutningen af august er der tendens til, at et højtryk etablerer sig over Nord- og Centraleuropa.'

'Det kan, foruden at give overvejende tørt og solrigt vejr, sende varme op over Sydskandinavien fra øst og sydøst,' lyder den opløftende melding fra DMI.