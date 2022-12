Trist stigning: Ulykke hver tredje dag

I 2021 var der i gennemsnit mere end tre episoder om dagen, hvor lokomotivførere var tæt på at ramme personer på de danske skinner.

Det skriver Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Trafikstyrelsen.

Antallet af nærved-påkørsler er ifølge organisationen steget fra 921 i 2018 til 1380 i 2021.

Det svarer til en stigning på næsten 50 procent på 3 år.

Påvirkes negativt

Ud over at hændelserne udgør en stor sikkerhedsrisiko for personen på skinnerne, påvirker de også lokomotivførerne negativt psykisk.

Det siger formand for Dansk Jernbaneforbund Preben S. Pedersen i pressemeddelelsen.

- Hvert år er der kolleger, der må gå hjem før tid, fordi de er slidt i stykker rent psykisk af påkørsler og nærved-påkørsler. Derfor er det så vigtigt at gå op imod tendensen, siger han.

Han mener, at det er et område, som der skal langt mere fokus på, end der er i dag.

Blandt andet mener formanden, at folk har for dårlig forståelse af, at jernbaneskinner er et farligt sted at opholde sig.

- De skal vide, at de ikke blot gambler med deres eget liv, men også med lokomotivførernes psykiske helbred, når de ikke udviser den rette respekt for banen, siger han.

Flere afspærringer

Han mener også, at der er behov for flere hegn og afspærringer, som kan gøre det sværere at færdes på skinnerne.

Derudover mener Preben S. Pedersen, at flere burde straffes med bøde for at befinde sig på skinnerne.

Betegnelsen nærved-påkørsler dækker over episoder, hvor tog har været tæt på at ramme personer, men ikke har gjort det.

Antallet af episoder er steget i alle de fire år, som Dansk Jernbanesamfund har tal fra. Men især fra 2020 til 2021 er der sket et spring op.

I 2020 blev der indrapporteret 1088 episoder. Et år senere var det tal steget med næsten 300 til 1380.

Dansk Jernbaneforbund nævner ikke tallene for antallet af egentlige påkørsler i deres pressemeddelelse.