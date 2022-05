Trist udvikling: Kæmpe stigning i antallet af spilafhængige danskere

Næsten 500.000 danskere har problemer med pengespil.

Antallet af danskere, som er spilafhængige, er således steget markant siden 2016.

Det viser en ny rapport, som Spillemyndigheden, der er en styrelse under Skatteministeriet, har fået udført.

Voldsom stigning

Ifølge Skatteministeriet er antallet af spilafhængige danskere mere end fordoblet siden 2016, og den største stigning er sket blandt personer, som allerede havde en lav eller moderat grad af spilproblemer.

Den voldsomme stigning betyder, at over 10 procent af voksne danskere har en grad af spilafhængighed.

Mens antallet af voksne danskere, der har problemer med pengespil, er næsten 500.000, giver antallet af børn og unge i aldersgruppen 12-17 år, der ligeledes har spilproblemer, også anledning til bekymring.

Blandt sidstnævnte gruppe har omkring seks procent - svarende til cirka 24.500 personer - problemer.

Bekymrende udvikling

Skatteminister Jeppe Bruus (S) kalder udviklingen for 'stærkt bekymrende'.

- Vi ved, at spilafhængighed kan have store og langvarige konsekvenser, og at især børn og unge er udsatte. Tallene viser tydeligt, at vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe spilafhængighed, siger ministeren i en pressemeddelelse.

På baggrund af rapporten varsler han nye initiativer, der skal bekæmpe spilafhængighed.

- Jeg vil derfor drøfte nye initiativer på spilområdet med Folketingets partier senere på året, så vi kan få vendt udviklingen, lyder det fra Jeppe Bruus.