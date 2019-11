Trods boligmangel: Prestigebyggeri sylter almene boliger

Københavnske Carlsberg Byen markedsfører sig som en mangfoldig bydel med plads til alle.

Alligevel forhaler man opførelsen af almene boliger, der skal sikre tag over hovedet på 400 studerende og 200 familier.

Det blev ellers aftalt i 2015, at de 600 af Carlsberg Byens i alt 3100 boliger skal være almene.

Byggeriet af de almene boliger skulle begynde i 2017, men først i september i år blev der givet tilsagn til, at de første 226 boliger skal opføres af boligselskabet AAB.

Der er endnu ikke taget første spadestik, og der foreligger heller ikke en aftale om opførelsen af de resterende boliger, oplyser Københavns Kommune.

Alt i mens bygger Carlsberg Byen lystigt ejerlejligheder, hvoraf de dyreste er rendyrket liebhaveri med udsigt ud over hovedstaden og koster 14,5 millioner kroner.

Ikke etisk forsvarligt

Af Transport- og boligministeriets seneste rapport om boligbehov for hovedstaden fremgår det, at boligmanglen særligt rammer unge og familier med børn.

Ifølge rapporten mangler der i dag 4000 boliger på under 60 kvadratmeter til unge og 3000 mellemstore lejligheder til familier med børn.

Hvad er en almen bolig Almene boliger skal sikre billige boliger til alle samfundslag. Derfor tjener de almene boligselskaber ikke penge på boligerne, og huslejen afhænger af det almene boligselskabs udgifter til boligen. Samtidig er boligselskaberne underlagt et såkaldt rammebeløb, der skal sikre, at de almene boligselskaber ikke opfører almene boliger, der er for dyre. Der er i alt cirka 600.000 almene boliger, hvilket svarer til cirka 20 procent af den samlede boligmasse. Ifølge boligportalen danmarkbolig.dk er der i skrivende stund 520 ledige almene boliger. Det resulterer i, at ventetiden på en almen bolig kan være på op mod 20 år. Vis mere Luk

John Andersen er professor ved RUC med speciale i boligmarkedet.

Han vurderer, at det er problematisk for boligsammensætningen i København, at Carlsberg Byen sylter de almene boliger.

- Det er ikke en samfundsansvarlig måde at drive forretning på.

- Det er ikke ulovligt, men det er heller ikke etisk forsvarligt, siger han.

Carlsberg Byen er for København en unik lokalitet, da den forbinder og grænser op til tre væsentlige boligområder Valby, Frederiksberg og Vesterbro. Foto: Linda Johansen

Professoren vurderer, at landets kommuner mangler redskaber til at sanktionere, når private grundejere ikke lever op til, hvad de har lovet.

- Kommunen skal kunne sige, at grundejerne ikke må bygge ejerboligerne, før de bygger de almene boliger, siger John Andersen.

John Andersen forklarer, at problemet med opførelsen af almene boliger ofte skyldes, at grundpriserne - særligt i København - for tiden er meget høje.

Det bekræfter tre almene boligselskaber, Ekstra Bladet har talt med, og som opfører almene boliger i København.

Hvad er Carlsberg Byen I 2006 besluttede Carlsberg-bryggerierne, at ølproduktionen skulle flyttes, og området blev åbnet for offentligheden. 2012 blev udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S stiftet. Carlsberg Byen er for København en unik lokalitet, da den forbinder og grænser op til tre væsentlige boligområder Valby, Frederiksberg og Vesterbro. Bydelen skal bestå af boliger, urbane pladser, kultur, uddannelsesinstitutioner, butikker og erhverv. Carlsberg Byen forventes at stå færdig med 3100 lejligheder i 2024. Carlsberg Byen er ejet af PFA Pension, Pensam, Top Danmark Forsikring og Carlsberg. Vis mere Luk

De almene boligselskaber skal holde sig under et såkaldt rammebeløb, der er udstukket af staten, hvilket holder almene boligselskaber fra at opføre almene boliger på grunde, der koster for meget.

Rammebeløbet skal sikre, at prisen for at bo i en almen bolig ikke bliver for høj, da det vil udvande konceptet med almene boliger for alle.

- Det går for langsomt, blandt andet på grund af de her høje grundpriser, men kommunen kunne også være skrappere og kræve, at boligerne bliver opført.

- Det ville dog kræve en lovændring, siger John Andersen.

Carlsberg Byen: De almene boliger er på vej

Jens Nyhus, der tidligere har været direktør i MT Højgaard, har været direktør i Carlsberg Byen siden 2013. Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et mundtligt interview med Jens Nyhus, der er direktør i Carlsberg Byen.

I et mail-interview understreger han, at de almene boliger er på vej.

’Vi er i dialog om opførelsen af de resterende og forventer snart at kunne indgå aftale om den næste etape almene boliger’, skriver Jens Nyhus.

- I har utallige gange udtalt, at I ønsker en blandet bydel. Hvordan harmonerer det med, at de almene boliger endnu ikke er opført?

’Carlsberg Byen er allerede en blandet bydel, og når hele området står færdigt i 2024, vil de almene boliger ligeledes bidrage til dette’.

- Kan i afvise, at ejerlejlighederne i Carlsberg Byen blev opført som det første, fordi de er mere profitable for jer end de almene boliger?

’Det kan vi faktisk godt afvise’.

’Der er tale om en rent logistisk udfordring, idet de byggefelter, de almene boliger skal opføres på, endnu ikke har været klar til bebyggelse’, udtaler Jens Nyhus.

Ekstra Bladet har spurgt Jens Nyhus, om han ikke har noget ansvar i forhold til de manglende almene boliger i Carlsberg Byen.

Det spørgsmål har han endnu ikke svaret på.