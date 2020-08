Trods corona-alarm: Unge fester igennem i Aarhus

Aarhus er delvist nedlukket på grund af en stigning i antallet af coronasmittede. Mette Frederiksen advarer fredag aften om, at barer ikke har udsigt til en fuld genåbning i august.

Krav om mundbind i offentlig transport er indført, og udskydning af rusfester anbefales i den østjyske by.

Derfor har Ekstra Bladet natten til lørdag været ude i Aarhus, for at se hvordan det står til i nattelivet.

Kort efter midnat er køen foran 7-Eleven på Store Torv lang. Barerne er efter reglerne blevet lukket ned for i aften.

Unge, festglade mennesker vælter ud fra kiosken med øl, vodkaflasker og Smirnoff Ice.

Festen er ikke slut.

På gaderne og i parkerne i Aarhus har de unge fundet andre måder at holde nattelivet i gang.

Nye tal: Anmeldelser om larm eksploderet

Cathrine Jahn Andersen og Bodil Asmussen, begge 23 år, studerende, Aarhus

Cathrine Jahn Andersen og Bodil Asmussen. Foto: Philip Davali.

- Havde det ikke været for corona, havde vi ikke været på den her gade nu. Så havde vi helt sikkert været ved åen og fundet et sted der, siger Cathrine Jahn Andersen.

- Jeg synes, det er en god idé at holde nattelivet lukket, siger Bodil Asmussen, der mener, at det er en ansvarlig beslutning.

- Nej, jeg synes det er ærgerligt. Jeg havde virkelig set frem til det - ikke mindst til Aarhus Festuge. Så skulle vi bare give den gas, siger Cathrine Jahn Andersen.

Om lidt er de på vej videre. En venindes kæreste har en bar, hvor de kan være til privatfest et par timer, inden også den lukker ned.

Oliver Asbjørn, 21 år, ventillakerer – Aarhus

Oliver Asbjørn. Foto: Philip Davali.

Oliver Asbjørn er på vej ned til havnen og er taget i byen med et mundbind på.

- Jeg gider ikke blive smittet, så jeg tager det bare på for en sikkerheds skyld.

Kia Lindgaard-Christensen, 22 år, studerer og arbejder i et fitnesscenter – Aarhus Nord

Kia Lindgaard-Christensen. Foto: Philip Davali.

I Botanisk Have i Aarhus er en stor gruppe unge samlet til fest og dans ved en Soundboks.

- Man ved bare, at folk på vores alder på de der 20-25 år, de tager i Botanisk Have. Så tager man bare herned. Man kan ikke se en skid, men det er megahyggeligt.

- Hvis man kan åbne et fitnesscenter, hvor folk sveder, ånder og spytter, så kan man også åbne en festklub, hvor de faktisk føler, de har styr på det.

- Når stederne lukker klokken 24, så samles man bare andre steder, og det kan de jo ikke holde styr på.

Politiet lukkede festerne i København

Der blev også festet igennem i København i nat. Her havde politiet valgt en hårdere linje. Ingen advarsler før bødestraf og mulighed for konfiskering af højtalere, lød udmeldingen fra Københavns Politi i en pressemeddelse op til weekenden.

Politiet levede op til deres udmeldinger. Da klokken blev 00:20, havde civilklædte politimænd lukket for Soundboksene i Nørrebroparken og delt en bøde ud.

Rune Vulpius fik en bøde på 1500 kr., og blev bedt om at flytte sin cykel med højttaleren.

Da han efterfølgende stod og snakkede med politiet, kom nogle andre i karambolage med betjentene. De blev efter lidt tumult eskorteret væk.

Slåskamp og bøde til Nørrebro-fest efter midnat. Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Signe Skov

Rikke Haudrum Rasmussen, 22 år, studerende – København

- Jeg synes, at man skal bære over med, at det er en svær situation for alle.

Der har ikke været nogle festivaler. København er en by med mange studerende. De har lige pludseligt ikke noget sted at tage hen.

Så synes jeg, at det er okay, at man er lidt large og lige rummer, at folk har lyst til at feste igennem, hvor de kan.

Tine Lerbæk Bay, 31 år, socialrådgiver – Frederiksberg

- Et eller andet sted kan man også stille det spørgsmål:

Er det overhovedet relevant, at restaurationsbranchen skal holde lukket efter 24, når der er så mange, der tager på stranden og ligger tæt?

Folk tager alligevel til efterfester og opholder sig i store klynger.

Hvad sker der når barerne lukker? Ekstra Bladet har været med til efterfesten i København. Video: Tariq Mikkel Kahn/Kenneth Meyer

