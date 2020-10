Trods corona: Titusindvis på gaderne i Thailand

Titusindvis er gået på gaden torsdag aften i Thailand i protest over forsamlingsforbud.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den thailandske regering indførte natten til torsdag en nødbekendtgørelse, der gjorde forsamlinger ulovlige i et forsøg på at stoppe stigende uro i landet. Ifølge de nye retningslinjer må man nu maksimalt være fire personer samlet.

I mere end tre måneder har Thailand været præget af protester mod landets regering.

- Jeg er ikke bange. Nødsituation eller jeg, har jeg ingen frihed, lyder det fra en af demonstranter, der har taget fri tidligt for at deltage, ifølge Reuters.

- Jeg vil have frihed til at eksistere i det her land. Jeg vil være fri for den her ond cyklus, lyder det videre.

Vil kvæle demonstrationer

Kriseloven er et forsøg på at kvæle de mange demonstrationer, der har præget Thailand i mere end tre måneder.

Protesterne, som er ledet af studenterorganisationer, har rettet deres utilfredshed mod Thailands konge, Maha Vajiralongkorn.

Demonstranterne har også rettet skarp kritik mod landets regering. De kræver premierministerens afgang samt forfatningsændringer.

Umiddelbart efter at forsamlingsforbuddet blev indført, rykkede politiet ud for at fjerne store grupper af demonstranter, der havde slået lejr ved premierministerens kontor i Bangkok.

- Som hunde

Og torsdag aften har mange tusind mennesker valgt at trodse de nyindførte forbud.

- Som hunde, der er trængt op i en krog, kæmper vi, indtil vi dør, siger Panupong Jadnok, en af demonstranternes protestledere.

- Vi vil ikke give op. Vi vil ikke stikke af. Vi går ingen steder.

Demonstranterne har ignoreret politiets opfordringer til at opløse protesterne.

- Alle demonstranter vil blive retsforfulgt, siger Piya Tawichai, der er vicechef i Bangkoks politi, på et pressemøde.

- Jeg vil gerne advare børn og unge: At deltage i disse protester kan påvirke jeres fremtid.

Foto: Ritzau Scanpix/MLADEN ANTONOV

Foto: Ritzau Scanpix/Jack Taylor