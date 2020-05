Trods coronakrisen: Sagsbehandler vil tvinge mig i aktivering

Hej Puk

Jeg simpelthen ikke kan forstå, at det, min sagsbehandler på jobcentret har gang i, kan være efter reglerne.

Her under coronakrisen har jeg – modsat mange andre – ikke på nogen måde haft svært ved at få fat i min sagsbehandler i jobcentret – tværtimod! Hun har nærmest kimet mig ned.

Jeg har flere gange spurgt, om hun ikke kunne slappe lidt af – alt andet jo er sat i bero i disse tider, så hvorfor skal hun være sådan efter mig? Det var hun nu også før alt det her corona, men jeg havde ikke forstillet mig, at hun ville forfølge mig telefonisk på den måde. Jeg ved godt, at jobcentret er lukket, men at sagsbehandlerne arbejder hjemmefra.

I sidste uge ringede hun og sagde, at hun ville finde en praktik, som jeg kunne begynde i. Jeg sagde, at det var jeg ikke interesseret i, da jeg har nogle sygdomme, der gør, at jeg er udsat i forhold til smitte.

Så vil helst undgå at komme ud i for eksempel et supermarked og fylde hylder op i disse tider. Men så sagde hun, at jeg skulle medvirke, da jeg ellers kunne risikere at blive trukket i min ydelse.

Jeg gik helt i panik! Og jeg ved ikke, hvad der er op og ned? Jeg stoler ikke en meter på hende.

Kan du finde ud af, hvad der gælder af regler lige nu – i disse coronatider?

Med venlig hilsen

Mads K.

Kære Mads

Det er vist en temmelig emsig sagsbehandler, du har fået dig på nakken der.

Som ledig kan man umuligt leve op til statens krav om jobsøgning og aktivering, når samfundet samtidig lukker ned på grund af corona. Det er jo praktisk talt umuligt, når virksomhederne ikke ansætter – og du helst skal holde dig hjemme og passe på dig selv og dine hjemsendte børn.

Derfor har man også fra statens side sagt, at ledige slipper for krav om jobsøgning og aktivering, så længe coronapandemien har lukket Danmark ned.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Som led i regeringens nedlukning af den offentlige administration lukker jobcentrene – som du selv skriver – og har sendt medarbejderne hjem. Og det betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en periode, og at alle planlagte samtaler aflyses. Aktiveringstilbud sættes i bero, ligesom der ikke bliver igangsat nye.

Når beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så derfor kan din sagsbehandler slet ikke kræve af dig, at du skal deltage i aktivering. Du kan hilse hende og sige, at hun da er helt gal på den.

Jobcenteret og a-kassen kan derfor heller ikke give dig sanktioner for udeblivelser eller manglende rådighed i denne periode. Videre er du heller ikke forpligtet til at deltage i ugentlige telefonsamtaler med din sagsbehandler.

Nedenfor finder du et link til orienteringsskrivelsen fra ministeriet om suspendering af beskæftigelsesindsatsten, hvor alt nødvendig oplysning fremgår. Den kunne du sende til din sagsbehandler, hvis hun bliver ved.

Med venlig hilsen Puk