Trods ekstreme dødstal: Italienere bryder udgangsforbuddet

I dagevis har italienerne været spærret inde i deres hjem med ordren om kun at gå udenfor, hvis det er strengt nødvendigt.

9. marts indførte den italienske premierminister, Giuseppe Conte, nemlig et nationalt udgangsforbud, som berører 60 millioner italienere. Siden da har politiet taget 51.892 personer i at bryde det og sigtet 1126 for at komme med falske forklaringer til politiet.

Det skriver mediet The Local.

I Milano er legepladserne blevet lukket ned. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Coronavirus spreder sig som en steppebrand i Italien; Antallet af personer, der er eller har været konstateret smittet med virussen, er i skrivende stund 41.035, og tallet stiger med omkring 3500 nye tilfælde hver dag.

Og virussens greb om Italiens er dødbringende. Torsdag overhalede Italien Kina som det land, der har flest coronavirus-relaterede dødsfald.

Fredag er 4032 personer således døde med coronavirus, efter at landet registrerede hele 627 dødsfald på et enkelt døgn. Det er det højeste antal døde, noget land har registreret på den tid.

I den ellers normalt tætpakkede by Venedig er gaderne for det meste tomme. Foto: Manuel Silvestri/Ritzau Scanpix

Giuseppe Contes udgangsforbud er et vidtgående forsøg på at inddæmme smitten og sætte en stopper for smittekæder. Bliver man taget i at bryde forbuddet uden en gyldig grund, får man en bøde på cirka 1500 danske kroner.

Derudover kan dem, der bryder det, risikere fængselsstraf på tre måneder.

En siciliansk mand er sågar anklaget for at have 'bidraget til spredning af epidemien' og risikerer 12 år i fængsel, hvis han bliver fundet skyldig i anklagen.

Det skete, efter at han gik ud og shoppede, på trods af at han var testet positiv for coronavirus og var blevet beordret til at gå i karantæne, skriver The Local.

Man kan hurtigt komme til at kede sig, når man er i karantæne. Her underviser en personlig træner sine naboer. Foto: Remo Casilli/Ritzau Scanpix

Det nationale udgangsforbud i Italien betyder, at landets borgere ikke må gå udenfor, medmindre der er en god grund.

Det kan for eksempel være, hvis man skal ud at handle, på apoteket eller skal behandles af en læge, fortalte danske Emma Juul, som har opholdt sig i byen Salerno siden februar, til Ekstra Bladet torsdag.

- Forlader man sit hjem, skal man medbringe en officiel erklæring, som man printer ud på nettet. Her skal man skrive sine oplysninger og sit pasnummer og på tro og love sværge, at man kun er gået ud, fordi det var strengt nødvendigt, fortalte Emma Juul.

Emma Juul og hendes kæreste har opholdt sig i Italien siden 18. februar. - Man bliver lidt sindssyg af at være spærret inde, fortæller hun. Privatfoto

- Som noget helt nyt skal man også sværge, at man ikke er i karantæne. Og så skal man sørge for altid at have sit pas på sig, så myndighederne kan tjekke, at man er den, man udgiver sig for at være.

Politiet patruljerer gaderne i biler med højtalere på tagene, hvorfra ordene 'husk at blive indenfor og følg reglerne' lyder.

