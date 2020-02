Trods forbud: Forsøgte at lave kopier af prins Henriks skulpturer

Pilou Asbæks far - galleristen Jacob Asbæk - forsøgte trods forbud fra kongehuset at få støbt kopier af prins Henriks bronzeskulpturer. - Jeg handlede i god tro, siger han til sit forsvar

Galleristen Jacob Asbæk, der er far til skuespilleren Pilou Asbæk og for tiden er tv-aktuel i DR-programmet 'Familien Asbæk', har i årevis haft et nært venskab med prins Henrik.

Ud over venskabet var de også forretningspartnere, idet Asbæk fungerede som prinsens gallerist, når sidstnævnte lavede skulpturer.

Men oven på prinsens død i 2018 er Asbæk tilsyneladende havnet i en speget sag med kongehuset, efter han mod hoffets vilje har forsøgt at lave kopier af en af prins Henriks skulpturer.

Det skriver Weekendavisen.

Ifølge mails, som avisen har set, blev Jacob Asbæk flere gange skriftligt oplyst af kongehuset om, at der efter prins Henriks død ikke måtte produceres flere afstøbninger af prinsens skulpturer. Dødsboet havde nemlig rettighederne.

Forbud

Det betød blandt andet, at hans sædvanlige støberi i Italien, der hedder Mariani, fik forbud mod at lave nogen støbninger.

Alligevel fik han efterfølgende i 2019 støberiet til at sende en af prins Henriks støbeformer videre til et mindre bronzestøberi på Fyn i forsøget på at få dem til at producere syv skulpturer for ham.

Ekstra Bladet har talt med Jørn Svendsen, som ejer bronzestøberiet i Svendborg. Han fortæller, at han blev kontaktet af konservatoren Lars Henningsen, som ringede på vegne af Jacob Asbæk. Han ville gerne lave støbningen, men krævede dokumentation for, at Jacob Asbæk havde rettighederne på sin side.

- Det er en fuldstændig fast rutine i virksomheden, at når der kommer henvendelser angående støbninger fra afdøde kunstnere, så beder man om at få en dokumentation.

- Ikke fyldestgørende

Han fik herefter tilsendt en mail fra Asbæks kone, Patricia, som var underskrevet af Jacob selv. Her stod der kort sagt, at prins Henrik havde givet ham tilladelse til at støbe skulpturen, hvilket Weekendavisen også skriver.

- Men det synes jeg ikke er fyldestgørende. Den siger bare, at det må de godt. Og når jeg er i tvivl juridisk, kan jeg ikke gøre andet end at sende den til min advokat, og her får jeg at vide, at det ikke er godt nok.

Efterfølgende sendte Asbæk stadig ikke den krævede dokumentation, og til sidst fik kongehuset nys om sagen.

- Jeg har fået tilsendt formen, men jeg har ikke nogen fornemmelse af, at den skal gemmes væk eller være hemmelig. Så de andre mennesker, der kommer i støberiet får øje på den, og så går snakken. Jeg får så en henvendelse fra nogle af hoffets folk, om at jeg ikke må gøre noget med den form, siger han.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Lars Henningsen, at han på vegne af Jacob Asbæk fik det italienske støberi til at sende formen videre til Danmark.

Han havde i flere år arbejdet med Mariani og så ingen grund til ikke at tro, at der var en reel aftale omkring rettighederne grundet Jacob Asbæks mangeårige samarbejde med prins Henrik.

- Der var ikke nogen, der overvejede eller tænkte, at det ikke var Jacobs forme eller inden for hans aftale med prinsen, siger han og understreger, at han ikke tror, der har været handlet i ond tro.

Kongehuset har ikke svaret på vores henvendelse. Bobestyrer Henrik Wedell-Wedellsborg ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Galleriejerne Patricia Asbæk og Jacob Asbæk ved Fredensborg Slot i anledning af Dronning Margrethes 75 års fødselsdag. Foto: Finn Frandsen

Jacob Asbæk: Jeg handlede i god tro

Over for Ekstra Bladet afviser Jacob Asbæk at have gjort noget galt bevidst.

- Jeg havde prins Henriks tilladelse til at lave skulpturen, og så dør han. Jeg havde ikke fået den støbt, så jeg mente ikke, at jeg skulle spørge boet om lov. Vi snakker om en lillebitte skulptur, siger han.

Asbæk erkender, at han godt vidste, at der kom et forbud mod det italienske støberi, og tog den derfor til Danmark i 'god tro'.

- Men burde du så ikke have stoppet op og forhørt dig hos kongehuset inden da?

- Jeg har jo lavet masser for prins Henrik. Det er mig, der har lavet alle hans figurer. Det er mig, der har sørget for, at han fik gang i produktionen. Når jeg tænker mig om, kan det da godt være, at jeg burde have gjort mere. Men jeg havde jo kunstnerens tilladelse.

Altid mundtlige aftaler

- Jeg har haft galleri i 50 år og aldrig nogensinde haft problem med en kunstner. Jeg gik jo ud fra, at når jeg havde kunstnerens tilladelse, så skulle jeg ikke også have boets. Jeg har aldrig nogensinde haft en skriftlig aftale. Det har altid være mundtligt.

- Men du ved vel, at rettigheder og støbeforme jo rent juridisk set altid tilhører dødsboet?

- Nej, det var jeg ikke klar over, for jeg havde prins Henriks tilladelse til det.

- Kan du ikke forstå, hvis man synes det virker underligt, at du sender formen til Svendborg for at få støbt syv skulpturer, når hoffet så tydeligt har givet udtryk for, at de vil have standset produktionen?

- Nej, for de fik forbud mod at lave flere i talien. Jeg havde formen. Det er jo en lillebitte skulptur, så det er jo åndssvagt at få den støbt i Italien, så er det bedre i Danmark i forhold til transporten. Jeg har virkelig været i god tro.

'Fremragende' forhold

Ifølge galleristen er relationen til hoffet intakt. Forholdet er således 'fremragende'.

- Det er synd, at Danmark ikke har kendskab til, hvor god en kunstner prins Henrik i virkeligheden var. Det er så ærgerligt, at der ikke må laves flere.

- Hvor meget ville du have tjent på de syv skulpturer?

- Hvis vi havde støbt dem alle sammen, så havde jeg tjent 60.000 kroner og hoffet havde tjent 60.000. Mere er det jo ikke, siger han.