Trods høje smittetal: - Det er som forventet

Der er relativt få indlagte med corona, så selvom der dagligt konstateres flere smittede med corona, er der ingen grund til særlig bekymring.

Sådan lyder det fra Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet i København.

- Det er heldigvis, som man kunne forvente. Vi ser, at det er de yngre aldersgrupper, der bliver smittet i øjeblikket, fordi det er hos dem, der er åbnet mest. Samtidig er der en vaccineeffekt, i takt med at de ældre aldersgrupper bliver vaccineret, siger hun.

Unge sjældent alvorligt syge

Det seneste døgn er 1355 personer konstateret smittet med coronavirus. Det er det højeste antal siden midten af januar, men man skal tage med i mellemregningerne, at vi også tester langt flere nu end dengang.

Kun 154 er indlagte med coronavirus, og det skyldes netop, at smitten særligt spreder sig blandt de ikke-vaccinerede unge:

- Men de unge bliver langt sjældnere så syge, at de skal indlægges. Meget tyder på, at det slet ikke er den samme sygdom for yngre, siger Åse Bengård Andersen.

Flest unge blandt smittede Ifølge Statens Serum Instituts egne tal, er børn og unge mellem 10 og 29 overrepræsenteret i smittestatistikkerne de sidste syv døgn. 3194 personer i mellem 10 og 29 år har den seneste uge fået en positiv test. Dog er der kun konstateret cirka 300 færre tilfælde i aldersgruppen 30 til 49 år - nemlig 2882 tilfælde. Du kan finde flere tal hos Statens Serum Institut.

Intet kapacitetsproblem

36 af de indlagte patienter ligger på intensivafdeling, og af dem er 22 tilkoblet en respirator, der hjælper med at trække vejret. Med de tal er der langt til, at sundhedsvæsnet bliver presset.

- Lige i øjeblikket er der absolut ikke noget kapacitetsproblem på hospitalerne. Men vi er i beredskab, skulle der ske noget.

- Man kan ikke sige, hvornår frygten for kapacitetsproblemer helt er væk. Men jeg tror nok, at når alle over 50 er vaccineret, så begynder vi at trække vejret friere. Det bliver lidt af en milepæl, siger Åse Bengård Andersen

