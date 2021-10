Trods høje smittetal: Vi er et helt andet sted

De seneste dage har antallet af smittede og indlagte med covid-19 fulgt en jævn, opadgående kurve, og det daglige antal smittede nærmer sig 2000, mens over 200 er indlagt.

Det kan nok få mange til at sende tankerne tilbage til sidste efterår og vinter, hvor tallene lå på samme niveau, og hvor det endte med at resultere i en større nedlukning for at undgå, at smitten kom yderligere ud af kontrol.

Men uanset hvor høje tallene ser ud nu, er vi stadig et helt andet sted end sidste år. Det understreger eksperter i pandemien, som Ekstra Bladet har talt med.

- Der er en stor forskel, fordi der er så mange, der er vaccineret, og derfor er relativt beskyttet mod indlæggelse. Så selvom tallene måske overordnet set ser ens ud, så skal de analyseres meget mere differentieret nu end for et år siden. For et år siden vidste man, at hvis smitten begyndte at stige, ville indlæggelserne følge omkring 14 dage efter, men den sammenhæng er der ikke længere, hvad angår de vaccinerede, siger Jens Lundgren, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

- Sidste år på det her tidspunkt, var der mange, der ikke var immune, men det er der mange, der er nu, siger han.

Havde betydet nedlukning

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet (SDU), mener heller ikke, man skal lade sig alarmere af de umiddelbart høje smittetal.

- Mere end tre fjerdedele af befolkningen er vaccineret, og det er jo hele forskellen. Hvis ikke befolkningen var vaccineret, ville vi nu stå foran nedlukning for at tøjle smitten, det er der ingen tvivl om, siger han.

Han understreger dog, at den enkelte stadig har et ansvar for at holde smitten nede.

- Vi skal se det her som en påmindelse om, at vinteren nærmer sig, hvor vi er meget indenfor, og den her sygdom smitter især indenfor, og vi har et meget mere smitsomt virus, end vi havde for et år siden. Så der er alle mulige grunde til stadig at overholde alle de hygiejniske forholdsregler, og det gælder uanset om man er vaccineret eller ej, siger Hans Jørn Kolmos.

Han fortæller imidlertid også, at sygehusvæsenet selvfølgelig stadig har en grænse for, hvor mange indlagte, de kan håndtere.

- Vi skal ikke fordoble indlæggelsestallet mange gange, før vi har et problem. Hvis vi bevæger os fra 200 op til 500 indlagte, bevæger vi os fra det vi kalder grøn til gul zone, siger Hans Jørn Kolmos

Ikke bestemte aldersgrupper

Forleden udtalte Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på RUC, blandt andet, at de 6-11-årige er med til at drive smitten frem i Danmark.

Jens Lundgren og Hans Jørn Kolmos mener dog ikke, at man særligt kan pege på børnene som en årsag til, at pandemien igen umiddelbart er i vækst.

- Det er klart, det primært er de uvaccinerede, der bidrager til at holde smitten kørende. Der er også gennembrudsinfektioner blandt de vaccinerede, men risikoen for at smitte videre er langt højere, hvis man ikke er vaccineret. Det er på ingen måde kun de 6-11-årige, der er problemet, men det er selvfølgelig bidragende, siger Jens Lundgren.

Hans Jørn Kolmos mener også, at man skal kigge bredere end blandt de yngste skolebørn, som alle er uvaccinerede.

- Det er ikke kun børn, der bliver syge nu, og børnene bliver netop ikke så syge, at de bliver indlagt. Det der præger billedet nu sygdomsmæssigt er de andre aldersklasser, hvor der stadig er en del blandt de 20-29-årige og de 29-50-årige, der ikke er vaccinerede. Og der er ingen tvivl om, at de er med til at sprede smitten, selvom de måske ikke bliver så voldsomt syge, siger han.

Bliv vaccineret eller smittet

Og pandemien vil blive ved med at udvikle sig i Danmark, så længe der er personer, der ikke er immune over for virussen.

- Når vi på et tidspunkt skal ud af pandemien, så sker det ved, at der opbygges immunitet over for virussen i befolkningen, så vi ikke længere kan agere som smittekilder. Så enten bliver man smittet, eller også bliver man vaccineret, siger Jens Lundgren.

Hans Jørn Kolmos har derfor en kraftig opfordring, hvis vi skal undgå en stor opblomstring af covid-19 hen over vinteren.

- Dem, der ikke er vaccineret endnu, skal gå ned og få det gjort. Jeg har selvfølgelig fuld respekt for, at der er nogen, der ikke ønsker at lade sig vaccinere, men der er også en hel del, som har et ønske om det, men som bare ikke har fået det gjort, og de skal altså til at komme i gang, siger han.