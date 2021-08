Trods invitation: 800.000 har endnu ikke bestilt vaccine-tid

Der er på nuværende tidspunkt lidt flere end 800.000 personer, som ikke har bestilt tid til vaccination, selv om de er blevet inviteret.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det svarer til omkring 16 procent af de 5,11 millioner borgere, der har fået invitation. I Danmark gælder det personer fra 12 år og op.

Heraf er 4,24 millioner - eller 83 procent - enten i gang med at blive vaccineret eller er færdigvaccineret.

Den resterende lille gruppe - på omkring 50.000 - har bestilt tid til første stik, men er endnu ikke blevet vaccineret.

Boligområderne Tingbjerg i København, Vollsmose i Odense og Gellerup i Aarhus er de steder, hvor der er den højeste andel af personer, som ikke har booket tid.

Mellem 40 og 45 procent af de inviterede i områderne har således ikke bestilt tid.

I opgørelsen fremgår det ikke, hvordan aldersfordelingen er blandt dem, der ikke har bestilt tid.

Men ifølge en anden opgørelse fra SSI er andelen af ikkevaccinerede højest blandt børn og folk i tyverne og trediverne.

Selv om der er omkring 800.000, som ikke har bestilt tid eller har fravalgt at blive vaccineret, er Danmark blandt de lande i verden med flest vaccinerede.

Hvis man ser bort fra lande med under en million indbyggere, er Danmark nummer fire på listen over lande, hvor flest er i gang med at blive vaccineret eller er færdigvaccineret.

Det viser en opgørelse fra Our World in Data, som forskere fra Oxford University står bag.