Trods jod-hamstring: Frygter ikke atomkrig

Ekstra Bladet har været en tur på gaden for at høre om danskernes behov for jod-tabletter, som i øjeblikket er meget efterspurgte

Hvis du efter Ruslands trusler om 'usete konsekvenser' ønsker at købe jod-tabletter, så du er ikke den eneste.

Onsdag kunne Matas fortælle, at efterspørgslen på jod-tabletter var steget voldsomt som følge af eskaleringen i konflikten mellem Rusland og Ukraine.

- Det er ikke noget, vi sælger specielt meget af til hverdag. Måske 3-4 pakker på landsplan, men da Rusland invaderede Ukraine, steg salget drastisk. Vi har haft udsolgt på vores hjemmeside, fortalte kommunikationschef hos Matas, Klaus Fridorf.

Da Ekstra Bladet torsdag eftermiddag besøgte Matas på Strøget i København, var der også udsolgt af jod, der kan beskytte mod eventuel radioaktivitet.

Det lykkedes dog ikke at finde nogen, som måtte gå forgæves i jagten på de efterspurgte tabletter.

Frygter ikke en krig

De personer, Ekstra Bladet talte med, var bekymrede over situationen i Ukraine, men de mente ikke, at jod-tabletterne som strålingsbeskyttelse var nødvendigt lige nu.

- Jeg synes, det er en meget bekymrende situation, og jeg synes det er 'fucked', at krigen foregår. Men jeg tror ikke, at jeg er decideret bange for en atomkrig lige nu, siger Nikolaj Stilling.

Nikolaj Stilling. Foto: Tariq Mikkel Khan

Niels Solberg forholder sig også roligt.

- Jeg var inde at købe en næsetrimmer, ikke jod-tabletter, fortæller Niels Solberg.

- Ja, det er jo et kendt fænomen, at hvis der en atomkrig, er der noget forskning, der fortæller, at jod kan beskytte mod stråling. Jeg er ikke af den opfattelse, vi er nået til det punkt, så jeg er tryg ved, at jeg ikke har behov for jodtabletter, uddyber han.

Niels Solberg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hanne Wyrtz fortæller, at jod-tabletterne kan blive aktuelle, hvis situationen i Ukraine skulle føre endnu større forfærdeligheder med sig. Men lige nu fylder børnebørnenes bekymringer mere.

- Mine børnebørn snakker om, at der er krig i Europa, og så nævner de Vladimir Putin meget. Jeg prøver at berolige dem og sige, at det nok ikke kommer til Danmark.

Hun fortæller dog, at jod-tabletter ikke er førsteprioriteten lige nu.

- Det er ikke noget, jeg har forholdt mig til. Jeg håber ikke, at tingene eskalerer alt for meget, men begynder det, kunne det godt være, jeg ville overveje det, siger Hanne Wyrtz.