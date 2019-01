Trods konkurs: Top-Toy vil holde KÆMPE udsalg

Trods erklæret konkurs genåbner legetøjsfirmaet Top-Toy, der står bag BR Legetøj og Toys'R'Us, 64 butikker i både Danmark, Sverige og Finland.

Det skriver Top Toy på sin hjemmeside. I Danmark drejer det sig om fem Fætter BR-butikker og 21 Toys'R'Us-butikker.

Over for Ekstra Bladet uddyber fungerende talsmand i Top-Toy Lars Kirk, at det handler om forberedelsen af et 'ret vildt' udsalg, der starter i næste uge.

- Der er ikke noget, der er ændret i forhold til at gå konkurs desværre. Det er rigtigt, at vi lige nu forbereder et ret vildt januar-udsalg som en del af konkursen. Fordi vi har bemandet de her 64 butikker på tværs af Sverige, Finland og Danmark, så er der jo folk derude, som er ved at forberede det.

- Derfor har vi valgt at holde åbent. Det er godt for kunderne, for så kan de få forlænget deres byttefrister en lille smule. Og så kan man selvfølgelig også købe nogle varer, hvis man vil det, fortæller Lars Kirk.

Genåbnede butikker i Danmark Fætter BR, Lyngby Storcenter Fætter BR, Frederiksberg Centret Fætter BR, Fisketorvet Fætter BR, Ro's Torv Fætter BR, Bruuns Galleri TOYS R' US, Tåstrup TOYS R' US, Rødovre TOYS R' US, Aalborg TOYS R' US, Odense TOYS R' US, Tilst TOYS R' US, Esbjerg TOYS R' US, Næstved TOYS R' US, Randers TOYS R' US, Gentofte TOYS R' US, Kolding TOYS R' US, Holbæk TOYS R' US, Field's TOYS R' US, Holstebro TOYS R' US, Hjørring TOYS R' US, Slagelse TOYS R' US, Viborg TOYS R' US, Herning TOYS R' US, Køge TOYS R' US, Bryggen TOYS R' US, Nykøbing-Falster TOYS R' US, Sønderborg Vis mere Luk

Lars Kirk forklarer, at der snart kommer en plan ud for, hvor længe udsalget kommer til at vare, og hvor lave priserne bliver.

- Udsalget starter i næste uge, og der kommer en plan for, hvordan det bliver. Der er lavet en plan for, hvor lang tid udsalget varer. Men det bliver et ret vildt udsalg. Utrolig lave priser. Kuratorerne har nu fået til opgave at realisere boets værdier. Det betyder, at de skal kradse så mange penge hjem så hurtigt som muligt, og det gør man bedst ved at lave et udsalg, siger han.

Lars Kirk uddyber også, hvorfor det ikke er samtlige Fætter BR og Toys’R’Us-butikker, der holder åbent.

- Når man er gået konkurs, så stopper man jo med at købe varer ind. Derfor har man valgt at samle varerne, så vi ikke står med en masse halvtomme butikker, som er dyre at drive og en dårlig oplevelse for kunderne. Så det er ud fra en betragtning om, hvad der både er mest effektivt og den bedste købsoplevelse for de kunder, som skal ind og handle, lyder det fra talsmanden.

Genåbner efter en uge

Blandt andet er TOYS R' US i Guldborgsundcentret en af de butikker, der igen har åbent fredag. Det skriver Folketidende. Avisen har talt med butikschef Christian Boss, der bekræfter, at forretningen er genåbnet efter normale åbningstider og med det oprindelige personale.

- Vi har åbent indtil videre, siger Christian Boss til avisen, om butikken, der ellers lukkede for en uge siden.

Butikschefen uddyber ikke, om åbningen vil være permanent.

- Men vi har åbent og efter de gamle åbningstider fra 9-20 på hverdage og 9-18 i weekenderne, fortæller han og tilføjer, at han derudover ikke har nogen kommentarer til genåbningen, skriver Folketidende.

