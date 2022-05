Trods massiv kritik: Ecco brager derudaf

Ecco er havnet i en regulær shitstorm, da virksomheden nægter at trække sig ud af Rusland. Det seneste regnskab viser dog, at Ecco formår at ræse derudad

De seneste måneder er Ecco blevet diskuteret vidt og bredt, da virksomheden har besluttet at fortsætte sin forretning i Rusland trods krigen i Ukraine.

Dog viser det seneste regnskab, at det går ganske godt for den danske skoproducent.

For efter et år med corona, som ramte Ecco på pengepungen, formåede Ecco Sko A/S at løfte salget i 2021 med 12,5 procent sammenlignet med året før, skriver Finans.

Omsætningen for 2021 er steget med 1,2 milliarder euro. Overskuddet lyder på 44,8 milliarder euro, som er et fald på to milliarder euro sammenlignet med resultaterne fra 2020.

Forretning i Rusland

Hvilken effekt, krigen i Ukraine og Eccos beslutning om at blive i Rusland har haft, fremgår ikke af regnskabet. Dog afslører regnskabet, at Ecco har valgt at sætte en stopper for yderligere udvidelser på det russiske marked.

Men det er ikke ensbetydende med, at Ecco lukker og slukker i verdens største land.

- Tusindvis af jobs ville gå tabt rundt om i verden på vores fabrikker, butikker og kontorer, da Ecco som en af de få i industrien kontrollerer hele værdikæden selv, skriver koncernchefen Panos Mytaros.

Ecco havde planer om at præsentere regnskabet tidligere på året, men efter den massive shitstorm udsatte virksomheden det til denne onsdag.

Det er ikke kun Ecco, der har sorte tal på bundlinjen. Også den russiske del af virksomheden Ecco Ros klarer det ganske godt med et trecifret millionbeløb i overskud.