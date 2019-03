Trods modvind: Huawei leverer kæmpeoverskud

Den kinesiske telegigant Huaweis overskud steg med 25 procent i 2018.

Det sker på trods af den seneste tids anklager fra blandt andre USA om mulig spionage.

Ifølge nyhedsbureauet AFP udtalte Huawei i en pressemeddelelse, at man vil koncentrere sig om at "ryste udefrakommende distraktioner af sig".

USA har indledt en global kampagne for at overbevise dets vestlige allierede om, at de bør udelukke den kinesiske telegigant fra det kommende 5G-netværk.

Senest valgte TDC i Danmark at udelukke Huawei fra udbud i forbindelse med udviklingen af et 5G-netværk. Det blev i stedet svenske Ericsson, der skal stå for det.

Huawei er i flere lande mistænkt for at videregive oplysninger til den kinesiske stat. I USA og Storbritannien er Huawei blevet nægtet at være leverandører til internetforbindelser.

Herhjemme har Banedanmark annulleret en kontrakt om netværksudstyr fra netop Huawei, og i januar blev forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kaldt i samråd, fordi flere af Folketingets partier mente, at Danmark måske skulle fjerne Huawei fra 5G-projektet.

På samrådet slog forsvarsministeren fast, at det kunne blive både vanskeligt og dyrt at pålægge TDC at finde en anden samarbejdspartner end Huawei.

Men det lykkedes altså for TDC.

Telegigantens overskud steg med 8,8 milliarder dollar svarende til 41,5 milliarder kroner.

Samtidig sted virksomhedens omsætning med 19,5 procent.

Huaweis nuværende bestyrelsesformand, Guo Ping, gentog i en pressemeddelelse, at firmaet ikke udgør nogen sikkerhedsmæssig fare.

- Vi er sikre på, at firmaer, der ønsker at arbejde sammen med Huawei, vil blive de mest konkurrencedygtige på 5G-markedet, siger han.

- Lande, der vælger at arbejde sammen med os, vil få en fordel i den næste bølge af vækst i den digitale økonomi, siger Guo Ping.

Huawei har sagsøgt USA for at få fjernet en lov, der siger, at statslige myndigheder ikke må købe Huawei-udstyr.