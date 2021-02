Trods nedlukning: Her flyder øllet

Mennesker flokkes på toppen af Copenhill på Amager, hvor der bliver serveret kolde øl i baren. Direktøren mener, at de følger reglerne, men politiet deler ikke den opfattelse

Tankerne bliver ledt hen mod after-ski i alperne, men festen udspiller sig på Amager.

Mens beværtninger landet over må holde lukket, var det et noget andet syn, der mødte Ekstra Bladets udsendte, da han besøgte en bar, der ligger på toppen af skibakken Copenhill på Amager i København.

Her blev der langet drikkevarer over disken i stor stil, mens flere unge i skitøj sad rundt om bordene og bundede den ene fadøl efter den anden med den obligatoriske sidevogn til.

Ejer: 'Take-away-øl'

Når man befinder sig på toppen af Copenhill, mærker man altså ikke, at landet er midt i en national nedlukning. Ifølge direktøren for Copenhill A/S, Christian Ingels, bryder stedet dog ingen regler, fordi de sælger 'take-away-øl'.

- Når det er mere end fem meter væk fra baren, så er det take-away, og det er et offentligt sted med offentlige bænke, forklarer Christian Ingels til Ekstra Bladet.

Her referer direktøren til, at kunderne køber øllene i baren, hvorefter de sætter sig på offentlige bænke i nærheden af baren, og det er - ifølge direktøren - efter bogen.

Billedet er taget lørdag eftermiddag, hvor flere mennesker var samlet for at drikke øl. Foto: Kenneth Meyer

Men den køber de ikke hos Københavns Politi.

- Vi har været derude og kontakte ham. Han har oplyst, at han tidligere blev vejledt i, at han godt måtte servere i baren, og det kunne vi så oplyse, at det må han ikke, siger politiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Bernt Skovsgaard.

Engangsforeteelse

Der var høj musik og højt humør, da Ekstra Bladets mand lørdag eftermiddag besøgte baren på toppen af Copenhill.

Her var flere samlet rundt om samme bord, og mange af gæsterne havde fået, så hatten passede. Men det var ifølge Christian Ingels en engangsforeteelse.

- Det er det eneste tidspunkt, hvor folk har drukket øl rigtigt, fastslår han.

- Vi syntes også selv, at det var lidt for meget, så det fik vi stoppet og fik sagt, at de ikke skulle sidde og drikke øl tæt på hinanden. Så fik vi splittet dem op, og jeg tror også, at de gik kort tid efter, lyder det fra direktøren.

Her bliver der langet fadøl over disken til de tørstige gæster. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge direktøren holder mange beværtninger sig for tiden fra at servere eksempelvis take-away-øl, fordi de dermed giver afkald på kompensationspakkerne.

- Vi har valgt den anden vej og sagt, at vi gerne vil holde åbent og sørge for, at vores medarbejdere kan tjene deres løn.

- Vi holder os til de regler, der er. Jeg tror, at rigtig mange ikke kan lave ude-servering af fadøl nede ved søerne, fordi det har folk ikke lyst til.

- Ude hos os synes folk, at det er rart at kunne købe en øl og stå op på toppen og se solnedgangen. Det er primært sådan, men lørdag var der nogle, hvor det gik lidt for vidt, og det stoppede vi også. Ellers har der ikke været episoder, hvor der er blevet drukket meget øl, siger Christian Ingels.

Tomme shots og bajere flyder i store mængder på bordene, der er opstillet lige ude foran baren. Foto: Kenneth Meyer

Politiet overvejer sigtelse

Ekstra Bladet har forhørt sig hos politiet om, hvorvidt muligheden for at holde en bar åben og servere take-away-øl er efter bogen.

Og her harmonerer svaret ikke umiddelbart med direktørens opfattelse:

- Vi vil de næste par dage kigge på, om der skal ske en eller anden form for sigtelse, siger Rasmus Bernt Skovsgaard, der er politiinspektør i Københavns Politi.

Politiinspektøren oplyser, at deres jurister de næste dage skal vurdere, hvordan de skal gribe situationen an.

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at de endnu ikke ved, hvad sigtelsen eventuelt vil lyde på, men hvis en sigtelse vil finde sted, vil det umiddelbart være i 'bødestørrelse'.