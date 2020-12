Trods nul smittede - Ærø lukker også

Det er ikke mange kommuner, der kan prale af så få smittede, som Ærø kan.

Trods smitten de seneste uger er steget voldsomt rundt omkring i Danmark, kan Ærø med sine 5964 indbyggere registrere præcis nul nye smittede.

Hjemsendes

Da Ekstra Bladet på færgen køber en flaske vand, møder vi ekspedienten Connie.

For hende har det ret store konsekvenser, når caféen på færgen formodentlig lukker.

- Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skal ske endnu, men jeg arbejder kun som afløser, så jeg bliver højst sandsynligt sendt hjem.

I to et halvt år har Connie arbejdet på færgen, så hun oplevede også første nedlukning i marts. Forskellen til nu er dog, at i marts var hun fastansat.

- Jeg har haft skiftet job og sådan, så fra jeg kom tilbage i august, har jeg været afløser lige siden. I marts var det afløserne - naturligt nok - som blev sendt hjem, så det frygter jeg jo også, at det er den her gang.

Kommuner med lavest antal smittede den seneste uge 1. Ærø: 0 smittede (incidens 0) 2. Vesthimmerland: 16 smittede (incidens 43,7) 3. Lemvig: 9 smittede (incidens 45,7) 4. Billund: 13 smittede (incidens 48,9) 5. Læsø: 1 smittet (incidens 55,9) Kilde: Statens Serum Institut. Incidens er målt pr. 100.000 indbyggere

- Jeg vil da være helt vildt ked af at blive sendt hjem. Jeg har ikke rigtig andet, så det må jo være fagforeningen, jeg går til, siger Connie.

Ekstra Bladet på øen

Resten af dagen i dag er Ekstra Bladet at finde på øen, hvor vi vil høre, hvad de mange ærøboer tænker om den nye situation, der venter dem og resten af Danmark.

Fakta: Disse 29 kommuner lukker ned onsdag 1. Nordfyns 2. Assens 3. Faaborg-Midtfyn 4. Svendborg 5. Nyborg 6. Kerteminde 7. Langeland 8. Ærø 9. Sønderborg 10. Aabenraa 11. Tønder 12. Esbjerg 13. Haderslev 14. Vejen 15. Kolding 16. Billund 17. Fanø 18. Varde 19. Mariagerfjord 20. Rebild 21. Vesthimmerland 22. Morsø 23. Thisted 24. Jammerbugt 25. Brønderslev 26. Frederikshavn 27. Hjørring 28. Læsø 29. Bornholm Vis mere Luk

