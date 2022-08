Ekstra Bladet

Mens verdens befolkning får åndenød af at følge strømmen af triste nyheder om krig og sygdom, kæmper også ’verdens lunger’ under et stadigt tungere pres.

I denne uge oplevede Amazonas således sin værste dag med skovbrande i knap 15 år, og bag de kraftige, sorte røgsøjler kan det være svært af skimte glimt af håb for den sydamerikanske regnskov, der er så vigtig for hele det globale økosystem.