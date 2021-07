Trods ønske fra chauffører: Movia afviser at fjerne kontanter fra bussen

På den ene side står chaufførerne og fagforeningen 3F, der vil have afskaffet kontanter i busserne. På den anden side står trafikselskaberne, der vil beholde kontantsalget af billetter.

Meldingen fra Danmarks største trafikselskab Movia er, at chaufførerne, også efter coronakrisens restriktioner ophører, skal håndtere pengesedler og mønter.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Det er håbløst og helt hen i vejret, mener forhandlingssekretær i 3F Transport Kim Poder, der har skrevet til Movia med en appel om at afskaffe kontanterne i bussen.

Movia er Danmarks største trafikselskab og transporterer over 215 millioner passagerer om året i den kollektive transport i København og på Sjælland.

- Du kan ikke købe billetter kontant, hvis du kører med offentlig transport i London, Paris, Amsterdam, ja i masser af storbyer. Det er helt problemfrit, men i Danmark kan trafikselskaberne ikke finde ud af det, siger Kim Poder og fortsætter:

- De er bange for ballade med nogle få kunder. Men for eksempel Flixbus og Kombardo kører problemfrit uden kontantsalg. Under corona’en har passagererne vænnet sig til ikke at bruge kontanter, så det er oplagt fjerne dem nu, siger han.

I brevet til Movia påpeger Kim Poder, at betaling af billetter sagtens kan klares med rejsekort, Mobile Pay, periodekort og andre elektroniske løsninger, som kan håndteres i automater, kiosker eller på mobilen, og fordi Trafikselskabets kontrollører kan håndtere kontrollen med billetbetalingen.

Formand for Landsklubben for Bybus- og Rutebilschauffører, Karin H. Sørensen, der til daglig kører bus i Nordjylland, bakker op.

- De chaufførkolleger, jeg har talt med, ønsker kontanterne væk. Det vil mindske risikoen for chauffør-overfald. Alene indenfor den sidste måneds tid har vi haft to overfald på buschauffører, selv om vi ikke har mange kontanter, fordi vi kun sælger få billetter. Det vil give os mere tryghed bag rattet, siger hun og fortsætter:

- Lige så vigtigt er det, at det vil minimere corona-smitte og smitte med andre vira.

Hos Movia oplyser plandirektør, Per Gellert, i et mail-svar til Fagbladet 3F, at Movia modtager mange henvendelser fra kunder, som har svært ved at bruge de digitale billetløsninger.

- Det er en balancegang, hvor vi i Movia både skal tage vare om et trygt arbejdsmiljø for chaufførerne og skal kunne tilbyde en god service til alle vores kunder – også dem, der ikke er digitale, skriver Per Gellert.

Af de grunde forventer Movia pr. 1. september atter at åbne for kontantbetalingen i busser og i flextrafik.

- Dermed følger vi myndighedernes udfasning af de sidste COVID-19-restriktioner i den kollektive transport, siger han.

Hos vognmændene i brancheorganisationen Dansk Person Transport konstaterer sektorchef Lasse Repsholt, at der under corona’en har været en lang periode uden kontanter i bussen, som har fungeret fint.

- Vores indtryk er, at de kontant betalende passagerer har skiftet til de andre betalingsformer, mens andre af dem, der plejer at betale kontant, måske har fravalgt offentlig transport, siger Lasse Repsholt.

- Men det ser i hvert fald ud til, at der er sket en tilpasning, så selv med fuld genåbning kommer trafikselskaberne næppe tilbage til samme niveau som før med kontantbetaling i bussen. siger han.

Landets øvrige trafikselskaber har genåbnet kontantsalg, men de er i en anden situation, forklarer Kim Poder.

- Lovgivningsmæssigt har de sværere ved bare at droppe kontanterne. Men det er ligeså skørt med kontanter i de andre trafikselskaber som i Movia. Vi vil gerne af med kontanterne i bussen i hele landet, siger han.