Trods prisstigninger: Kunder river dem af hylderne

Nestlé og Danone har godt gang i salget på deres varer, selv om giganterne har skruet gevaldigt op for priserne

Stigende priser lader ikke til at påvirke alle fødevareselskaber.

De to giganter Nestlé og Danone har nemlig hævet priserne på chokolade, kaffe og flaskevand, men alligevel fortsætter kunder med at smide det i indkøbskurven.

- Vi har hævet priserne på en ansvarlig måde og har set en vedholdende efterspørgsel fra forbrugerne, siger Nestlés topchef, Mark Schneider, til Finans i forbindelse med koncernens regnskab for første kvartal.

Nestlé står blandt andet bag mærker som KitKat, Nescafé og San Pellegrino. I januar, februar og marts har fødevareselskabet oplevet, at det organiske salg er steget med 7,4 procent.

Det er sket, til trods for at priserne er steget med 5,2 procent.

Fransk-registreret Danone ejer Evian, der sælger kildevand på flaske. Her har koncernen i snit hævet priserne med 4,9 procent i første kvartal.

Alligevel er salget steget med 7,1 procent.

Krigen påvirker

Massevis af fødevareselskaber er begyndt at hæve priserne, da deres egne omkostninger er steget.

Blandt andet er råvarer og energi blevet dyrere på grund af høj inflation. Og problemerne er altså blevet forværret af den igangværende krig i Ukraine.

Nestlé og Danone er ikke færdige med at skrue op for deres priser. Giganterne varsler, at nye prisstigninger kan komme på tale.

- Omkostningsinflationen fortsætter med at stige voldsomt, og det vil kræve yderligere prisstigninger og andre afbødende tiltag i løbet af året, afslutter Mark Schneider.

Både Nestlé og Danone forventer, at deres omsætning vil stige i 2022.