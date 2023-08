Trods ramaskrig: Japan sender radioaktivt vand ud i Stillehavet

På torsdag begynder Japan at udlede mere end en million ton renset radioaktivt spildevand fra atomkraftværket Fukushima ud i Stillehavet.

Beslutningen, som blev truffet for to år siden, har ført til ramaskrig fra blandt andet Kina og fiskeindustrien i Japan.

Alligevel har landet holdt fast i planen, som altså sættes i værk om knap 48 timer, såfremt 'de ikke støder på forhindringer', oplyste Japans premierminister, Fumio Kishida, tirsdag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og CNN.

'Privat kloak'

Det Internationale Atomagentur (IAEA) har allerede for en rum tid siden givet grønt lys til planen. De mener, at den påvirkning, udledningen vil have på indbyggere og miljøet er 'ubetydelig'.

Men beslutningen er ikke blevet taget vel imod af alle. Blandt de største kritikere er Kina, der har beskyldt Japan for at behandle havet som deres 'private kloak'.

I Sydkorea har aktivister protesteret mod planerne om at udlede spildevand fra atomkraftværket. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Hongkong, som er et vigtigt marked for Japans eksport af fisk, har truet med restriktioner.

Også de lokale fiskere har protesteret imod tiltaget, som de frygter, vil ødelægge deres industri.

Stor uenighed

Tre af Fukushima-værkets reaktorer blev i 2011 oversvømmet, da en tsunami, udløst af et voldsomt jordskælv, ramte. Vandet er blevet brugt til at nedkøle atomkraftværket, og udledningen af det radioaktive vand er en vigtig faktor i afviklingen af værket.

Det radioaktive spildevand bliver renset, før det slippes ud, men der findes ingen teknologi, der kan fjerne tritium, der er en såkaldt hydrogenisotop.

Mens flere mener, at det er sikkert udlede vandet trods tritium-indholdet, mener andre, at det kan udgøre en risiko for havmiljøet, selvom spildevandet efter planen skal fortyndes.