Trods rekordsmitte: Boris Johnson vil ikke indføre nye restriktioner

Tirsdag blev der for første gang registret over 200.000 smittetilfælde af corona på et døgn i Storbritannien, men premierminister Bors Johnson vil ikke indføre nye restriktioner