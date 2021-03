Trods rød rejsevejledning: Institut sender elever til udlandet

- Budskabet er enkelt og klart: Man bør lade være med at rejse ud.

Sådan lød den kontakte melding fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde 8. januar.

Alligevel har den private uddannelsesinstitution Paul Petersen Idrætsinstitut i København, hvor man blandt andet kan uddanne sig til idrætslærer, flere gange siden sendt deres elever på ture til udlandet.

Først til Portugal få dage efter, at Udenrigsministeriet malede hele verden rød og dermed frarådede alle rejser for at mindske risikoen for smittespredning med coronavirus.

Nu til Schweiz.

Institutleder og administrerende direktør Carl Larsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at en gruppe elever er i Schweiz netop nu.

'Du har bedt Paul Petersen Idrætsinstitut bekræfte, at vi har sendt studerende afsted til Schweiz i lørdags. Dette er korrekt,' skriver Carl Larsen i en mail, hvori han understreger, at der ikke er tale om 'en ferietur'.

'Det er den praktiske del af en etårig, privat uddannelse. Og en del, der er helt afgørende for at få uddannelsen,' skriver han.

Idrætsinstituttet, som er Danmarks ældste af sin slags, har til daglig hjemme i DGI Byen i København. Foto: Emil Agerskov

Carl Larsen har ikke ønsket at bekræfte turen til Portugal over for Ekstra Bladet. Denne kan dog ses på instituttets Instagram-side.

Her blev der 13. januar - fire dage efter, at rejsevejledningerne blev skærpet til højeste niveau - lagt et billede op fra stranden.

Billedet forestiller en mand med et surfbræt, som går mod havet, mens solen skinner ned på ham. Det akkompagneres med ordene 'X-Outdoor er velankommet til Azorerne. Vi er enormt taknemmelige for denne mulighed. De studerende er isoleret på hotellet og skal bruge de næste mange dage på at surfe i deres baghave'.

Der ligger ligeledes en række videoer fra turen, hvor man blandt andet kan se eleverne surfe, lave motionsøvelser og løbe. På nogle af dem kan se minimum 25 unge mennesker samlet til eksempelvis morgenmad.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Frygten for mutationer Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriets direktør Erik Brøgger Rasmussen, om instituttets rejse er i strid med de gældende rejsevejledninger. - I princippet er det ret simpelt i øjeblikket, for vi fraråder alle rejser til hele verden, og det gør vi til og med 5. april. - Så er der nogle ganske få undtagelser, siger Erik Brøgger Rasmussen og nævner professionel idræt som VM i håndbold samt kritiske forretningsrejser og dødsfald i familie bosiddende i udlandet som eksempler. - Så det, at man mener, man har taget en hel masse forholdsregler, er ikke grund nok til at rejse? - Nej. Altså det her er jo ikke et lovkrav, men en vejledning. Den enkelte kan gøre op med sig selv, hvad han vil, siger Erik Brøgger Rasmussen. - Men det er klart, at når vi går i rød, så er det det kraftigste signal, vi overhovedet kan sende, om, at man skal blive hjemme. 'Der kan være nye mutationer derude'

- Hvad er det for nogle risici, man løber ved at rejse ud lige nu? - Bevæggrundene for, at verden har været rød de sidste par måneder, har været frygten for at få mutationer til Danmark. I første omgang var det B117, som nu er i landet, og som vi ikke kan gøre så meget ved. I dag er det blandt andet dem fra Sydafrika og Brasilien, fortæller direktøren. - Der kan også være helt nye mutationer derude, som man ikke har kendskab til endnu. Dem vil vi ikke have ind, og derfor skal man lade være med at tage ud, fastslår han. Du kan læse undtagelserne for de gældende rejsevejledninger her. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med institutleder og administrerende direktør Carl Larsen.

Vi vil blandt andet gerne spørge, hvordan instituttet forholder sig til risikoen for at bringe smitte, herunder eventuelle virusmutationer, med hjem fra deres rejser trods de forholdsregler, de tager. Vi vil også gerne høre, om de mener, at det er i orden at rejse til udlandet, når flere tusinde elever på andre videregående uddannelser modtager hjemmeundervisning for at mindske smittespredning.

Carl Larsen har ikke ønsket at stille op til interview og insisterer på kun at besvare spørgsmål over mail.

Der har vi forsøgt at spørge, hvor mange elever der har været på ture til udlandet siden 8. januar, hvor rejsevejledningerne blev skærpet, samt om der har været flere ture end de to til Portugal og Schweiz.

Carl Larsen har dog ikke besvaret disse spørgsmål. Du kan læse hans fulde mailsvar her: