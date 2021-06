Trods stigende smitte: Kommune fejrede borgmester

Selv om smittetallene i Dragør Kommune over en længere periode har været stigende, var der plads til at hylde afgående borgmester ved en reception

I Dragør Kommune var man millimeter fra at brage ind i en automatisk coronanedlukning.

Mandag blev der alligevel plads til at afholde en reception for den afgående borgmester, Eik Bidstrup (V).

- I bagklogskabens ulideligt klare lys kunne vi måske have gjort det anderledes. På det tidspunkt blev det vurderet, at det var forsvarligt, lyder det fra kommunes nye borgmester Helle Barth (V).

Ifølge Barth blev receptionen afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstedt fra sundhedsmyndighederne.

- Der blev holdt to receptioner – begge i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstedt fra sundhedsmyndighederne. Der var kun adgang for inviterede gæster. Det forgik i en sportshal med god afstand mellem deltagerne, adgang til håndsprit, mulighed for mundbind og portionsanrettet snacks og så videre. De to receptioner varede hver én time med en times pause imellem til rengøring, afspritning og udluftning.

- Efter receptionerne, hvor jeg blev valgt som borgmester, traf vi beslutningen om, at alle kommunale møder fremover skal afholdes digitalt. Derefter begyndte smittetallene at stige med ekstra kraft, siger den nye borgmester.

- 28., 29. og 30. maj steg tallene da også hurtigt?

- Ja. Vi har fulgt retningslinjerne. Men i bagklogskabens ulideligt klare lys kunne vi måske have gjort det anderledes. På det tidspunkt blev det vurderet, at det var forsvarligt.

- Hvordan kan det være?

- Jeg kan ikke tage ansvar for, hvad de andre gør. Jeg bar mundbind det meste af tiden bortset fra ved et billede, lyder det fra borgmesteren.

Tog mundbind af på billede

På et billede af Helle Barth sammen med den afgående borgmester bar hun ikke mundbind. Ekstra Bladet vil gerne have vist billedet i artiklen, men det har kommunen ikke givet tilladelse til. Det kan ses ved at klikke på linket ovenover.

- Jeg blev opfordret til det (at tage mundbindet af, red.), da jeg fik taget et billede sammen med den afgående borgmester. Hvad andre fotografer sagde og gjorde, ved jeg ikke. Du kan have en pointe i, at vi alle skulle have haft mundbind på hele tiden. Men der var rigtig meget afstand, og vi stod i en kæmpe hal.

- Igen – retningslinjerne er fulgt, men i bagklogskabens ulideligt klare lys kunne det være gjort anderledes. Vi kommer heller ikke til at holde nogen tiltrædelsesreception for mig situationen taget i betragtning.

- Ved du, om nogen til reception efterfølgende er blevet konstateret smittet?

- Den ene direktør var ikke konstateret smittet på dagen og havde en negativ test taget om søndagen. Men han er efterfølgende om tirsdagen ved en ny test blevet konstateret smittet, siger borgmester Helle Barth.

Forstår undren Fredagens testkorrigerede incidenstal var gode nyheder for Dragør Kommune. Her var tallet faldet til 269 - dog stadig et af de højeste i hele landet. - Kan du forstå, at borgerne i din kommune undrer sig, når de så ser jeres reception, og kommunen næsten lukker ned fem dage efter? - Det kan jeg godt forstå. Men borgerne har også selv arrangeret bryllupper og alt muligt andet. Om lidt er afholdes der studentergilder, siger Helle Barth. - Det er en samlet indsats, der skal til. Kommunen kan ikke løfte det hele. Som kommune har vi ikke mulighed for at sige, at borgerne ikke må afholde arrangementer.