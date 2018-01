Trods store investeringer: Få køber dagligvarer på nettet

Handlen med dagligvarer på nettet har ikke fået sit gennembrud i Danmark på trods af trecifrede millioninvesteringer. Kun godt to procent af handlen med dagligvarer som mælk, havregryn og vaskepulver sker online.

Det viser en analyse fra Dansk Erhverv ifølge Jyllands-Posten mandag.

- Danskerne har taget nethandel til sig, men onlinehandel med dagligvarer oplever ikke samme vækstrater, siger Marie Louise Thorstensen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Organisationen fastslår, at der heller ikke er udsigt til et snarligt boom for handel online med dagligvarer i Danmark.

- Der er et betydeligt potentiale i Danmark, men der går givetvis en årrække, før e-dagligvarehandel for alvor tager fart og vinder store markedsandele, siger Marie Louise Thorstensen.

I Danmark er Nemlig.com og Coop Danmark de største på markedet. De har hver især investeret trecifrede millionbeløb. Men indtjeningen er hidtil udeblevet.

Den største barriere for nethandel med dagligvarer er, at forbrugerne vil se og vurdere varen, før de køber den. Det forklarer chefkonsulenten til Ritzau:

- Dansk Erhvervs befolkningsundersøgelse viser, at en del danskere gerne vil se varerne først. Er frugten frisk og ser kødet godt ud?

Retail Institute Scandinavia forventer, at nethandel med dagligvarer vil vokse markant i de kommende år.

- Udbuddet er det seneste år blevet væsentligt bedre. Derfor forventer vi, at markedet vil vokse og nå 12 milliarder kroner i 2027, siger administrerende direktør Henning Bahr til Jyllands-Posten.

Derimod er levering af måltidskasser en god forretning, skriver JP.