Trods to jobs: Nu bliver hun smidt ud af Danmark

Thailandske Tucktack har knoklet om natten som rengøringsassistent i en børnehave, men har alligevel fået afslag på at blive i Danmark. Hun har klaget over afgørelsen, men nu er alt håb ude

Arbejdskraft er den nye valuta i dansk politik, har statsminister Mette Frederiksen (S) sagt for nylig.

Danmark mangler nemlig arbejdskraft.

Derfor skulle man måske tro, at de danske myndigheder ville sætte stor pris på thailandske Tucktack, der har hele to rengøringsjobs hos Kolding Kommune.

Men tværtimod skal hun nu forlade landet efter ni år.

- Jeg er overrasket og skuffet. Meget skuffet. Danmark er mit hjem, og jeg er knust, fortæller Aphitchaya Chalad, der til daglig kaldes Tucktack.

En hilsen fra børnehaven Nordstjernen, hvor Tucktack har arbejdet i flere år. Foto: Anders Brohus

Fik ikke medhold i klage

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Tucktack fået afslag på opholdstilladelse, fordi myndighederne mener, at hun ikke har arbejdet fuldtids de seneste to år.

Tidligere havde de ellers skrevet det modsatte, nemlig at hendes arbejde som rengøringsassistent i en børnehave på 30 timer om ugen svarede til netop fuld tid. Det viste sig dog at være en 'beklagelig fejl'.

Annonce:

Derfor forsøgte Tucktack at klage over afgørelsen, ligesom hun også tog et ekstra rengøringsjob i et forsøg på at leve op til reglerne.

Men nu er der kommet svar, og hun fik ikke medhold i sin klage. Derfor skal hun forlade landet senest 17. september.

- Jeg har gjort alt, hvad de har bedt mig om, og jeg elsker mit arbejde. Men nu kan jeg ikke gøre mere, siger hun.

Uvis fremtid

Det havde store konsekvenser for Tucktack, da hun fik det første afslag fra myndighederne i januar i år.

I februar blev hun indlagt på Kolding Sygehus efter at have forsøgt at tage sit eget liv. I hendes journal står der, at hun gjorde det, fordi hun blev smidt ud af Danmark.

I dag har hun et telefonnummer, hun kan ringe til, hvis hun får selvmordstanker igen.

Tucktack er ikke vred på myndighederne og politikerne, gentager hun flere gange - bare 'helt vildt skuffet'.

- Jeg skal i gang med at sælge mine ting og pakke ned. Jeg ved virkelig ikke, hvad der skal ske med mig, siger hun.