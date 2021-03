Trods voldsom kritik: De fleste fødende er tilfredse

Kvinder i aktiv fødsel, som sendes med taxa fra et fødested til et andet eller efterlades på hospitalsgangen alene, fordi jordemødrene har travlt.

Andre udskrives få timer efter fødslen, selv om de hellere ville blive på barselsgangen, til de føler sig trygge ved amningen.

De seneste måneder er vidnesbyrd som disse delt i medierne og på sociale netværk af nybagte forældre, som har følt sig svigtet under graviditeten eller fødslen.

Men ifølge besvarelserne i en ny undersøgelse fra regionerne, Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2020, er langt de fleste forældre tilfredse med fødselsforløbet.

Godt otte ud af ti kvinder sætter kryds ud for, at de i høj eller i meget høj grad er tilfredse.

- Det flotte overordnede resultat af målingen kan overraske set i lyset af den seneste kritik i medierne, siger Ulla Astman (S), der er næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

I alt har godt 3000 kvinder besvaret spørgsmålene, som ud over fødslen dækker tiden før og umiddelbart efter.

På en skala fra et til fem, hvor fem er højeste karakter, ligger den samlede tilfredshed på 4,31.

Størst tilfredshed er der med selve fødslen (4,61), mens oplevelsen af fødselsforberedelsen og hjælp til amning lander på henholdsvis 3,32 og 3,66.

- På de områder er der bestemt plads til forbedringer, siger Ulla Astman.

I foreningen Forældre og Fødsel mener formand Birgitte Halkjær Storgaard ikke, at undersøgelsen giver et troværdigt billede.

Hun peger på, at det kun er godt halvdelen af de kvinder, der har fået spørgeskemaet, som har svaret.

Og blandt dem mener hun, at mange endnu ikke har haft tid til at gennemtænke fødslen.

De er i den fase, hvor de mest af alt er lettede over, at fødslen er overstået, og at de er blevet mødre.

- Skemaet er udsendt to til seks uger efter fødslen, og på det tidspunkt er det hele stadig meget overvældende for de fleste kvinder. Det kan tage måneder, før de begynder at reflektere over, hvad der skete, siger Birgitte Halkjær Storgaard.

Ifølge næstformand Ulla Astman vidner kvindernes beretninger og undersøgelsen om, at der er plads til forbedringer.

- Nogle af de forløb, der har været fremme, har ikke været gode nok. Det kan skyldes ekstremt stor travlhed på fødegangen, men vi skal også kigge på, om vi kan gøre det bedre i forhold til jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse.