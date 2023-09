Trods voldsom mangel på arbejdskraft: Om få dage bliver rengøringsassistent udvist

Mens Danmark skriger på arbejdskraft, bliver rengøringsassistenten Tucktack smidt ud. Selvom hun står op hver nat for at gøre rent i en børnehave, mener myndighederne ikke, at hun arbejder nok. Afgørelsen tog så hårdt på hende, at hun forsøgte at tage sit eget liv

Alt imens fagforeninger og interesseorganisationer slår alarm over massiv mangel på arbejdskraft, skal rengøringsassistenten Tucktack forlade landet. Hun har to jobs, betaler skat og elsker Danmark

Der er akut mangel på arbejdskraft i Danmark. Faktisk er arbejdskraft dansk politiks nye valuta, har regeringen for nylig slået fast.

Alligevel bliver den ene hårdtarbejdende udlænding efter den anden sendt ud af landet som følge af indviklede regler.

På søndag er det thailandske Tucktacks tur. Hun har været i Danmark i ni år og har hele to jobs som rengøringsassistent, men det er stadig ikke nok.

Ifølge Helena Mikkelsen, forbundssekretær hos FOA, er det et stigende problem, at udlændinge, der passer deres arbejde og betaler deres skat, bliver smidt ud.

- Vi har set flere sager de seneste par år, som har været fremme i medierne. Men så er der også et mørketal, vi ikke kender til, siger hun.

- Det er ikke en udfordring, der bliver løftet højt nok op i systemet. Vi har flere og flere medlemmer, som er her på et opholdsgrundlag. Det giver en fremtidig problemstilling om, at vi kan risikere, at der er flere, som kommer til at stå i den her situation.

Tucktack står op hver nat for at tage på arbejde i den lokale børnehave. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fuldtids-gakgak

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Tucktack fået afslag på opholdstilladelse, fordi myndighederne mener, at hun ikke har arbejdet fuldtid de seneste to år.

Tidligere havde de ellers skrevet det modsatte, nemlig at hendes arbejde som rengøringsassistent i en børnehave på 30 timer om ugen svarede til netop fuld tid. Det viste sig dog at være en 'beklagelig fejl'.

Derfor forsøgte Tucktack at klage over afgørelsen, ligesom hun tog et ekstra rengøringsjob.

Men klagen blev afvist, og derfor skal hun forlade landet senest 17. september.

- Jeg har gjort alt, hvad de har bedt mig om, og jeg elsker mit arbejde. Men nu kan jeg ikke gøre mere, sagde rengøringsassistenten, da hun modtog afslaget.

FOA's Helena Mikkelsen ryster på hovedet over sager som Tucktacks.

- Jeg synes simpelthen, at det er et sløseri af den anden verden, for vi har faktisk nogle menneskelige skæbner, der bliver ødelagt af det her.

- Kvinder, som har integreret sig i Danmark, og som har taget arbejde inden for områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, men som bliver sendt hjem. Det er simpelthen uværdigt for dansk politik, siger hun.

'Det største problem'

Hos arbejdsgiver- og erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv er mangel på arbejdskraft i øjeblikket noget nær det største tema.

I en nyere undersøgelse udarbejdet af Dansk Industri angiver knap halvdelen af virksomhederne således, at manglen på medarbejdere risikerer at bremse vækstmulighederne i det kommende år.

Og i en storstilet kampagne beretter Dansk Erhverv, at virksomhederne de seneste tre måneder er gået glip af mindst 31 milliarder kroner som følge af mangel på arbejdskraft.

Sidstnævnte har også regnet sig frem til, at man i 2033 kommer til at mangle 130.000 i beskæftigelse.

Tallet fra Dansk Erhverv er der en vis usikkerhed om. Men tendensen er der ingen tvivl om hos de to organisationer.

- Mangel på arbejdskraft er et problem, man ser over hele landet, i mange brancher og i mange medarbejdergrupper. Det er et vilkår lige nu, siger vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

- Det skyldes især, at der i mange år er blevet født for få børn i Danmark. Arbejdsstyrken er blevet ældre, mange går på pension, og der kommer ikke nok unge ind til at erstatte dem, fortsætter han.

Hos Dansk Erhverv anser man manglen på arbejdskraft som 'det største problem lige nu og fremadrettet'.

- Det, vi kan se, kommer til at ske, er, at både den private og offentlige sektor vil få store problemer med at få besat ledige stillinger, siger organisationens arbejdsmarkedschef, Peter Halkjær.

Lemp reglerne

Begge organisationer peger på international arbejdskraft som en del af løsningen. Men der er behov for, at man fra politisk side tager et kig på reglerne.

- Uden international arbejdskraft kan regnestykket ikke hænge sammen. Men der er rigtig mange mærkelige bureaukratiske regler, som politikerne har fundet på, og som er ude af trit med virkeligheden på arbejdsmarkedet, siger Steen Nielsen.

Peter Halkjær tilføjer:

- Der er klart potentiale for at lempe reglerne. Der er nogle forskellige teknikaliteter, der gør, at virksomhederne ikke lykkes med alle de ansættelser, de måske kunne lykkes med.

- Det, at reglerne er så komplekse, er måske også med til at gøre, at nogle virksomheder helt holder sig fra at ansætte udenlandsk arbejdskraft, fordi det er så uoverskueligt.