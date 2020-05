Trodsede egen kritik: Kommune forgyldte firma med millioner

Det er ikke i orden at tjene penge på udsatte børn, sagde Københavns Kommune og købte efterfølgende pladser ved Behandlingsskolerne for over 100 millioner kroner. I dag er ejeren multimillionær

'Det er helt klart ikke i orden at tjene penge på børn, der har det svært, eller at trække penge ud af virksomheder, der har til formål at understøtte en social indsats.'

Sådan sagde Københavns Kommune i 2013, da det kom frem, at Behandlingsskolerne lavede skatteborgerbetalt millionoverskud på børn med diagnoser.

Siden har skolernes ejer, Mads-Frederik Damgaard, ikke bare leveret flotte overskud, men han er også blevet personligt mangemillionær. Han har trukket 41,7 mio. kroner ud af skolerne og ind i sit personlige holdingselskab. Herfra har han hevet 23,8 mio. kroner ud til sig selv.

Nu viser en aktindsigt, at Københavns Kommune - på trods af deres udmelding i 2013 - selv har købt pladser på skolerne for over 100 mio. kroner på bare 3,5 år.

- Jeg kan godt som politiker og engageret borger blive forarget over, at det er muligt at tjene så store penge på vores udsatte børn, men vi følger jo de regler, som gælder på området, siger Københavns Kommunes børn- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), i dag.

Mads-Frederik Damgaard ejer Behandlingsskolerne, som er Danmarks største private udbyder af skole- og dagbehandling til børn med diagnoser. Forretningen har forgyldt ham med skattebetalte millioner. Privatfoto

Millioner strømmer ud

I starten af marts søgte Ekstra Bladet aktindsigt i Københavns Kommunes udgifter til Behandlingsskolerne.

Først torsdag i denne uge fik avisen svar.

Svaret viser, at kommunen har købt ydelser ved Behandlingsskolerne for sammenlagt 108 mio. kroner siden 2017.

Særligt 2018 og 2019 var dyre år. Her købte Københavns Kommune pladser til henholdsvis 187 og 223 børn for i alt 37,4 og 43,7 mio. kroner.

Landsforeningen Autisme, Børns Vilkår og socialministeren har alle kritiseret det store millionudbytte.

- De penge kunne være gået til andre udsatte børn, har socialminister Astrid Krag (S) sagt til Ekstra Bladet.

En anden kritik kommer fra en revisor med 30 års erfaring med økonomien i sociale tilbud.

- Kommunerne har formodentlig sovet i deres tilsyn. Det vil jeg gerne kritisere kraftigt. Det er deres opgave at være det offentliges vagthund for, at der ikke bliver betalt overpris, har Kim Jacobsen sagt.

En aktindsigt fra de svenske myndigheder viser, at ejeren af Behandlingsskolerne, Mads-Fredrik Damgaard, samme år, som han hev de første 20 millioner ud af skolerne, købte et stort skovareal i Sverige. Foto: Jonas Olufson

Fra ejeren af Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard, lyder forsvaret af udbyttet:

- Jeg har haft mit selskab i 19 år og aldrig trukket udbytte ud før, så det tænkte jeg, at jeg godt kunne tillade mig at gøre for en enkelt gangs skyld.

Borgmester: Har ingen kommentar til udtalelsen

Det var Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltingnen i Københavns Kommune, der kritiserede Behandlingsskolernes overskud i 2013.

I dag vil han ikke medvirke i et interview, men skriver i en mail: 'Som jeg også sagde dengang, så er det ikke ulovligt at tjene penge.'



Jesper Christensen, Københavns børn- og ungeborgmester, vil ikke kommentere på kommunens tidligere udtalelse. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har spurgt kommunens borgmester, Jesper Christensen (S), hvordan deres udmelding i 2013 harmonerer med, at kommunen har brugt over 100 mio. kroner på Behandlingsskolerne siden 2017.

- Det vigtigste for mig er selvfølgelige, at de udsatte børn får et fagligt godt behandlingstilbud, men det er klart, vi skal ikke betale en for høj pris, siger han.

Avisen har på forhånd oplyst borgmesterens pressemedarbejder, at interviewet skulle handle om udmeldingen fra 2013.

- Direktøren for forvaltningen sagde dengang, at det helt klart ikke er i orden at tjene penge på børn. Deler du den opfattelse?

- Vi skal jo følge de regler, der er, og de selskabskonstruktioner, der er mulige at lave på det her område, gør det muligt at tjene penge, og vi har ikke mulighed for at stille skrappere krav end det, lovgivningen giver os lov til.

Så det var i virkeligheden en fejl, at man udtalte det dengang?

- Det ved jeg ikke.

- Hvordan kan det være, du ikke ved det?

- Jamen det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg har ikke læst det citat, du beskriver.

- Har du aldrig hørt om før, at man har udtalt det?

- Jeg kan jo høre, du siger det her, og det har jeg ikke nogen tvivl, om man har gjort, men det har jeg ikke nogen kommentarer til. Som det er i dag, må man jo tjene penge.

- Det måtte man også dengang?

- Ja, sådan er lovgivningen, og det er jo selvfølgelige det, vi som kommune skal følge. Men jeg kan godt forstå forargelsen over, at man kan tjene så mange penge på udsatte børn.