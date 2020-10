Trodsede forbud: 42 elever smittet efter saunatur

Saunaturen fik smitten til at sprede sig som en steppebrand på højskolen

Over 40 elever fra Gerlev Idrætshøjskole er testet positiv for coronavirus, efter at en stor del af eleverne i sidste uge brød skolens regler og gik i sauna sammen.

Det skriver DR Sjælland.

Saunaturen fik smitten til at sprede sig som en steppebrand på højskolen, og i alt 42 elever er nu smittet.

Det oplyser forstander på Gerlev Idrætshøjskole Tania Dethlefsen til DR Sjælland.

Over 100 elever er sendt hjem, mens 30 elever er blevet tilbage på skolen. Heraf er tre testet positive og er nu isoleret på skolen.

De 30 elever på skolen har fået lov til at blive, fordi de af forskellige grunde ikke kan isoleres derhjemme.