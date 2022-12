Trodser eksperter: Danskerne tror på hvid jul

Selvom meteorologerne - næsten - afskriver sandsynligheden for hvid jul, er mange danskere så faste i troen, at de spiller penge på det

Kun ni gange siden 1900 har vi haft hvid jul i Danmark.

Men hverken data eller meteorologer kommer i vejen for danskernes tro. I hvert fald ikke hvis man kigger på, hvor danskerne lægger deres penge ved Danske Spil.

Hos Danske Spil kan man nemlig smide penge på, om vi får en hvid jul i år - defineret som at mere end 90 procent af Danmark er dækket af en halv centimeter sne 24. december.

Og hvis folk ellers placerer deres penge efter deres bedste overbevisning, så tror danskerne på netop det. Hele 75 procent af de, der har spillet på væddemålet, har nemlig kastet dem efter et 'ja' til sneklædte landskaber 24. december.

Varmen presser på

Spørger man vagthavende meteorolog ved DMI Thor Hartz, er der dog en betydelig risiko for, at de 75 procent ikke får det store udbytte af deres væddemål.

- Der ligger en del sne rundt omkring. Men desværre ser det ud til, at varmen presser på natten til mandag 19. december, hvor vi får besøg af lunere luftlag.

- Det giver udbredt regn og blæst mandag og tirsdag med temperaturer omkring 5-8 grader, så sneen, der ligger nu, forsvinder nok.

Der er dog en lille lem på klem for, at man enkelte steder kan være så heldig at blive flankeret af snedække juleaften.

- Det ser nemlig ud til, at kulden kan vende tilbage med snebyger omkring jul, så vi kan altså ikke afvise lokale snebyger.

- Men den landsdækkende hvide jul er nok aflyst, siger Thor Hartz til Ekstra Bladet.